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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в ПМР на 30 дней. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:10+0300
2024-12-09T18:10+0300
2024-12-09T18:11+0300
экономика
чрезвычайное экономическое положение
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в ПМР на 30 дней.Как указывается, это решение было принято в связи с высоким риском прекращения подачи российского газа в ПНР с начала 2025 года. Российский газ попадает в Приднестровье через Украину. При этом Киев уже неоднократно заявлял, что не намерен продлевать транзитный договор, который истекает в конце нынешнего года. В подписанном главой ПНР указе отмечается, что чрезвычайное экономическое положение вводится, чтобы не допустить критического падения промпроизводства и разгона стагфляции, которая дестабилизирует экономику.
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чрезвычайное экономическое положение
Экономика, чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Глава ПМР ввел в республике чрезвычайное экономическое положение на 30 дней
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в ПМР на 30 дней.
Как указывается, это решение было принято в связи с высоким риском прекращения подачи российского газа в ПНР с начала 2025 года. Российский газ попадает в Приднестровье через Украину. При этом Киев уже неоднократно заявлял, что не намерен продлевать транзитный договор, который истекает в конце нынешнего года.
В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа
В подписанном главой ПНР указе отмечается, что чрезвычайное экономическое положение вводится, чтобы не допустить критического падения промпроизводства и разгона стагфляции, которая дестабилизирует экономику.