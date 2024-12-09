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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - 09.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в ПМР на 30 дней. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:10+0300
2024-12-09T18:11+0300
экономика
чрезвычайное экономическое положение
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в ПМР на 30 дней.Как указывается, это решение было принято в связи с высоким риском прекращения подачи российского газа в ПНР с начала 2025 года. Российский газ попадает в Приднестровье через Украину. При этом Киев уже неоднократно заявлял, что не намерен продлевать транзитный договор, который истекает в конце нынешнего года. В подписанном главой ПНР указе отмечается, что чрезвычайное экономическое положение вводится, чтобы не допустить критического падения промпроизводства и разгона стагфляции, которая дестабилизирует экономику.
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чрезвычайное экономическое положение
Экономика, чрезвычайное экономическое положение
18:10 09.12.2024 (обновлено: 18:11 09.12.2024)
 
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

Глава ПМР ввел в республике чрезвычайное экономическое положение на 30 дней

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в ПМР на 30 дней.
Как указывается, это решение было принято в связи с высоким риском прекращения подачи российского газа в ПНР с начала 2025 года. Российский газ попадает в Приднестровье через Украину. При этом Киев уже неоднократно заявлял, что не намерен продлевать транзитный договор, который истекает в конце нынешнего года.
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа
6 декабря, 19:08
В подписанном главой ПНР указе отмечается, что чрезвычайное экономическое положение вводится, чтобы не допустить критического падения промпроизводства и разгона стагфляции, которая дестабилизирует экономику.
 
Экономикачрезвычайное экономическое положение
 
 
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