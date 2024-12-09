Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241209/putin-853437658.html
Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России
Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России
Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил российский президент... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T13:55+0300
2024-12-09T13:55+0300
россия
владимир путин
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853398263_0:0:3353:1887_1920x0_80_0_0_26c48baf76ae03e1be6be31c0db6bd0f.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил российский президент Владимир Путин. "Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны", - сказал российский лидер.Он также отметил, что никому не удастся сломить Россию, так как на ее стороне правда, сила духа и оружие. По его словам, государство продолжит опираться на героев СВО, которые являются элитой страны.9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония награждения Героев России медалями "Золотая Звезда". Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества.
https://1prime.ru/20241207/putin-853413848.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853398263_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_48e29473ef76724331b6825815614595.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, сво
РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
13:55 09.12.2024
 
Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России

Путин заявил, что традиции воинской доблести в России нерушимы

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил российский президент Владимир Путин.
"Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что никому не удастся сломить Россию, так как на ее стороне правда, сила духа и оружие. По его словам, государство продолжит опираться на героев СВО, которые являются элитой страны.
9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония награждения Героев России медалями "Золотая Звезда". Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
В Кремле назвали время выхода в эфир "Итогов года с Путиным"
7 декабря, 15:36
 
РОССИЯВладимир ПутинСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала