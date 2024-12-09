https://1prime.ru/20241209/putin-853437658.html

Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России

Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России - 09.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил нерушимость традиций воинской доблести в России

Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил российский президент... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T13:55+0300

2024-12-09T13:55+0300

2024-12-09T13:55+0300

россия

владимир путин

сво

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил российский президент Владимир Путин. "Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны", - сказал российский лидер.Он также отметил, что никому не удастся сломить Россию, так как на ее стороне правда, сила духа и оружие. По его словам, государство продолжит опираться на героев СВО, которые являются элитой страны.9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония награждения Героев России медалями "Золотая Звезда". Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества.

https://1prime.ru/20241207/putin-853413848.html

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россия, владимир путин, сво