https://1prime.ru/20241209/putin-853442324.html

Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике

Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике - 09.12.2024, ПРАЙМ

Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике

Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T16:54+0300

2024-12-09T16:54+0300

2024-12-09T16:54+0300

владимир путин

валентина матвиенко

демография

совет

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте официальных правовых актов."В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений Президенту Российской Федерации по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю: 1. Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - сказано в документе.Председателем Совета Путин назначил спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Ей дано поручение в месячный срок представить на утверждение президента проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета.

https://1prime.ru/20241114/minstroy-852816373.html

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владимир путин, валентина матвиенко, демография, совет