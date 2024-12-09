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Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике
Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:54+0300
2024-12-09T16:54+0300
2024-12-09T16:54+0300
владимир путин
валентина матвиенко
демография
совет
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте официальных правовых актов."В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений Президенту Российской Федерации по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю: 1. Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - сказано в документе.Председателем Совета Путин назначил спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Ей дано поручение в месячный срок представить на утверждение президента проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета.
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владимир путин, валентина матвиенко, демография, совет
Владимир Путин, Валентина Матвиенко, демография, Совет
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике
Путин указом учредил Совет по реализации демографической и семейной политики
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте официальных правовых актов.
"В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений Президенту Российской Федерации по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю: 1. Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - сказано в документе.
Председателем Совета Путин назначил спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Ей дано поручение в месячный срок представить на утверждение президента проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета.
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