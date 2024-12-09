Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241209/putin-853442324.html
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике
Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:54+0300
2024-12-09T16:54+0300
владимир путин
валентина матвиенко
демография
совет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_e65cd29bcae346eab3fb959b9adee17f.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте официальных правовых актов."В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений Президенту Российской Федерации по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю: 1. Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - сказано в документе.Председателем Совета Путин назначил спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Ей дано поручение в месячный срок представить на утверждение президента проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета.
https://1prime.ru/20241114/minstroy-852816373.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_feab299f03bc5ca01c972112e866a0f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, валентина матвиенко, демография, совет
Владимир Путин, Валентина Матвиенко, демография, Совет
16:54 09.12.2024
 
Путин учредил Совет по государственной демографической и семейной политике

Путин указом учредил Совет по реализации демографической и семейной политики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Указ об этом опубликован на сайте официальных правовых актов.
"В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений Президенту Российской Федерации по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю: 1. Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - сказано в документе.
Председателем Совета Путин назначил спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Ей дано поручение в месячный срок представить на утверждение президента проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета.
Частные дома - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России
14 ноября, 12:16
 
Владимир ПутинВалентина МатвиенкодемографияСовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала