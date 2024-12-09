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В Курской области арестовали экс-чиновника за растрату на фортификациях - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В Курской области арестовали экс-чиновника за растрату на фортификациях
В Курской области арестовали экс-чиновника за растрату на фортификациях - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Курской области арестовали экс-чиновника за растрату на фортификациях
Ленинский районный суд принял решение об аресте Игоря Грабина, одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области", в связи с уголовным делом о | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T13:42+0300
2024-12-09T13:42+0300
россия
растрата
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КУРСК, 9 дек – ПРАЙМ. Ленинский районный суд принял решение об аресте Игоря Грабина, одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области", в связи с уголовным делом о растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничной зоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Органами предварительного расследования он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области (часть 3 статья 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями)... В отношении Грабина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – указано в официальном сообщении. Прокуратура Курской области заметила, что в 2023 году, находясь на руководящей должности в корпорации, обвиняемый подписал договор с коммерческим предприятием и оплатил работы по строительству фортификационных объектов на приграничной территории области. Однако эти работы были фактически выполнены и оплачены другой строительной компанией ранее. Это привело к нецелевому расходованию бюджетных средств в размере свыше 173 миллионов рублей. В Telegram-канале прокуратуры также отмечается, что по данному факту, на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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россия, растрата
РОССИЯ, растрата
13:42 09.12.2024
 
В Курской области арестовали экс-чиновника за растрату на фортификациях

Чиновник арестован за растрату 173 млн рублей на фортификациях в Курской области

© Фото : Telegram-канал губернатора Курской области Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского БПЛА в Курской области
Последствия атаки украинского БПЛА в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта
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КУРСК, 9 дек – ПРАЙМ. Ленинский районный суд принял решение об аресте Игоря Грабина, одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области", в связи с уголовным делом о растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничной зоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Органами предварительного расследования он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области (часть 3 статья 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями)... В отношении Грабина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – указано в официальном сообщении.
Прокуратура Курской области заметила, что в 2023 году, находясь на руководящей должности в корпорации, обвиняемый подписал договор с коммерческим предприятием и оплатил работы по строительству фортификационных объектов на приграничной территории области. Однако эти работы были фактически выполнены и оплачены другой строительной компанией ранее. Это привело к нецелевому расходованию бюджетных средств в размере свыше 173 миллионов рублей.
В Telegram-канале прокуратуры также отмечается, что по данному факту, на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник директора Росгвардии - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
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