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ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли

ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли - 09.12.2024, ПРАЙМ

ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли

Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T19:36+0300

2024-12-09T19:36+0300

2024-12-09T19:37+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте. "О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", - сообщил собеседник РИА Новости. Ранее в Госдуму был внесен проект ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами.

https://1prime.ru/20241203/abkhaziya-853294975.html

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россия, абхазия, соглашение, торговля