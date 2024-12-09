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ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли - 09.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241209/ratifikatsiya-853446378.html
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли - 09.12.2024, ПРАЙМ
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T19:36+0300
2024-12-09T19:37+0300
экономика
россия
абхазия
соглашение
торговля
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте. "О других решениях Совета Думы &lt;...&gt; на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", - сообщил собеседник РИА Новости. Ранее в Госдуму был внесен проект ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами.
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россия, абхазия, соглашение, торговля
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, соглашение, торговля
19:36 09.12.2024 (обновлено: 19:37 09.12.2024)
 
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли

Совет ГД перенес ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте.
"О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", - сообщил собеседник РИА Новости.
Абхазия. Горное озеро Рица - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
3 декабря, 16:00
Ранее в Госдуму был внесен проект ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами.
 
ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯсоглашениеторговля
 
 
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