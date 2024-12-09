https://1prime.ru/20241209/ratifikatsiya-853446378.html
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли - 09.12.2024, ПРАЙМ
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T19:36+0300
2024-12-09T19:36+0300
2024-12-09T19:37+0300
экономика
россия
абхазия
соглашение
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте. "О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", - сообщил собеседник РИА Новости. Ранее в Госдуму был внесен проект ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами.
https://1prime.ru/20241203/abkhaziya-853294975.html
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_dbc3cacdfffa0fc84b89efec5fee70f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, соглашение, торговля
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, соглашение, торговля
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
Совет ГД перенес ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Совет Госдумы РФ решил перенести ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли, передал источник РИА Новости в парламенте.
"О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", - сообщил собеседник РИА Новости.
В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Ранее в Госдуму был внесен проект ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами.