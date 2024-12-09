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Названы регионы, где россияне быстрее всего могут накопить на ипотеку

Названы регионы, где россияне быстрее всего могут накопить на ипотеку - 09.12.2024, ПРАЙМ

Названы регионы, где россияне быстрее всего могут накопить на ипотеку

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов быстрее всех в российских регионах могут накопить на первый взнос по ипотеке, дольше всех... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T01:18+0300

2024-12-09T01:18+0300

2024-12-09T01:18+0300

финансы

экономика

банки

магаданская область

республика коми

кемеровская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853428129.jpg?1733696325

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов быстрее всех в российских регионах могут накопить на первый взнос по ипотеке, дольше всех приходится копить живущим в Крыму и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости. ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ИПОТЕКИ Начиная с июля 2024 года, на рынке ипотеки происходят заметные изменения. Рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки привели к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья, свидетельствует статистика. Из-за высокой рыночной ставки ипотека как способ улучшения своих жилищных условий для многих граждан становится все менее доступной, так как ежемесячные платежи по отношению к семейному доходу зачастую становятся непосильным бременем. Немаловажной проблемой, стоящей перед многими семьями, желающими улучшить свои жилищные условия, является также накопление необходимой суммы для первоначального взноса. Эксперты РИА Новости провели исследование способности россиян накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке. По результатам исследования был подготовлен рейтинг регионов. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой шестидесятиметровой квартиры в своем регионе. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем является сумма первоначального взноса. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Как показали расчёты, в среднем по России для накопления первоначального взноса потребуется три с половиной года. Но регионы в значительной степени отличаются между собой по стоимости жилья, заработным платам и другим показателям, что определяет сильные различия в сроках накопления ипотечного взноса. Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область, с результатом два года и два месяца. На четвертом и пятом местах, располагаются Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где срок накопления первоначального взноса составляет два года и пять месяцев. Таким образом, ТОП-5 регионов рейтинга могут похвастаться тем, что в них копить на первоначальный взнос надо менее двух с половиной лет. Эксперты отмечают, что такой результат связан с высоким зарплатами северных регионов, что позволяет откладывать на накопления большие суммы. Помимо вышеназванной пятерки в ТОП-10 по минимальному сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке также вошли: Мурманская область, Республика Коми, Сахалинская область, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия). Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В рейтинге насчитывается 73 региона, в которых копить на взнос по ипотеке нужно менее пяти лет. В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение субъектов РФ Крымского полуострова и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения, поясняют аналитики. При заданных модельных параметрах в последней десятке рейтинга среднее время накопления на ипотечный взнос составляет семь лет, при том, что в десятке лидеров это время составляет два года и пять месяцев, то есть почти в три раза меньше.

магаданская область

республика коми

кемеровская область

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финансы, банки, магаданская область, республика коми, кемеровская область