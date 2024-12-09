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В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет
В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет
Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой распространение рекламы предполагается осуществлять без обязательных отчислений в бюджет РФ | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:45+0300
2024-12-09T16:45+0300
2024-12-09T16:45+0300
общество
госдума
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой распространение рекламы предполагается осуществлять без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций. "Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не уплачиваются при распространении рекламы: 1) на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", владельцами которых являются: а) вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; б) информационные агентства", - сказано в тексте поправок, которые размещены в думской электронной базе.Согласно этому документу, отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин."Отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляемые в федеральный бюджет и используемые в целях оказания мер государственной поддержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных... и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ", - сказано в тексте поправки, которая размещена в электронной думкой базе.Также поправками предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений. -0-
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общество , госдума, рф, реклама
Общество , Госдума, РФ, реклама
В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет
Комитет ГД одобрил поправку о рекламе без обязательных отчислений в бюджет РФ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой распространение рекламы предполагается осуществлять без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций.
"Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не уплачиваются при распространении рекламы: 1) на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", владельцами которых являются: а) вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; б) информационные агентства", - сказано в тексте поправок, которые размещены в думской электронной базе.
Согласно этому документу, отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин.
"Отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляемые в федеральный бюджет и используемые в целях оказания мер государственной поддержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных... и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ", - сказано в тексте поправки, которая размещена в электронной думкой базе.
Также поправками предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений. -0-
Проект бюджета РФ может включить новый сбор за создание рекламы в интернете