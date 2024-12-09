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В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет

В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет - 09.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой распространение рекламы предполагается осуществлять без обязательных отчислений в бюджет РФ | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T16:45+0300

2024-12-09T16:45+0300

2024-12-09T16:45+0300

общество

госдума

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реклама

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой распространение рекламы предполагается осуществлять без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций. "Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не уплачиваются при распространении рекламы: 1) на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", владельцами которых являются: а) вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; б) информационные агентства", - сказано в тексте поправок, которые размещены в думской электронной базе.Согласно этому документу, отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин."Отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляемые в федеральный бюджет и используемые в целях оказания мер государственной поддержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных... и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ", - сказано в тексте поправки, которая размещена в электронной думкой базе.Также поправками предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений. -0-

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общество , госдума, рф, реклама