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Борисов раскрыл, сколько средств может быть выделено на нацпроект "Космос"

Борисов раскрыл, сколько средств может быть выделено на нацпроект "Космос" - 09.12.2024, ПРАЙМ

Борисов раскрыл, сколько средств может быть выделено на нацпроект "Космос"

Финансирование национального проекта "Космос" может составить от 500 до 750 миллиардов рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T09:23+0300

2024-12-09T09:23+0300

2024-12-09T09:23+0300

россия

роскосмос

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта "Космос" может составить от 500 до 750 миллиардов рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В интервью телеканалу РБК он отметил, что при работе с Минфином и Минэкономики существует три сценария финансирования нацпроекта: минимальный, оптимальный и максимальный. "Сегодня варьируется от 500 до 750 миллиардов с разной пропорцией доли бюджетных и внебюджетных средств", - сказал Борисов. Он подчеркнул, что за последние три года предприятия госкорпорации серьёзно подтянули финансовую дисциплину, а освоение выделяемых средств приближается к 100%. Борисов отметил важность государственной поддержки, но идеальным вариантом для ракетно-космической отрасли назвал "саморазвитие".

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россия, роскосмос