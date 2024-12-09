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Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Россияне назвали приемлемый размер пенсии - 09.12.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, при этом вдвое выросла доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T07:55+0300

2024-12-09T07:55+0300

2024-12-09T07:55+0300

экономика

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, при этом вдвое выросла доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей, – с 12% в начале года до 25% в конце года, поделились данными исследования с РИА Новости аналитики Страхового дома ВСК. "Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тысяч рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно – жителей Москвы и Санкт-Петербурга", - указывается в исследовании. При этом каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию (с начала года этот показатель не изменился), еще 32,7% респондентов – даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Наиболее финансово грамотными являются мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%), говорится в исследовании. Подавляющее большинство россиян – 80% (67% в начале года) - планируют встречать старость на родине, только 9% хотели бы жить за границей (около 15% в начале года), 11% - еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России собираются россияне со средним и высоким уровнем доходов. Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности, столько же – хотели бы переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном – в Краснодарский край), рассказали аналитики. Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют все меньше молодых людей - 15% в данной группе, около 18% в начале года. Самыми привлекательными локациями для переезда являются европейские (38% респондентов), а также теплые южные страны (34,5%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, москва, краснодарский край