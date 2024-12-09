https://1prime.ru/20241209/rynok-aktsiy-853431567.html

Падение остановлено

Падение остановлено - 09.12.2024, ПРАЙМ

Падение остановлено

В пятницу, 6 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,82%, до 99,36 рубля, евро/рубль - на 1,92%, до 104,78... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T08:41+0300

2024-12-09T08:41+0300

2024-12-09T08:41+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 6 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,82%, до 99,36 рубля, евро/рубль - на 1,92%, до 104,78 рубля., юань/рубль - на 3,73%, до 13,41 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и 9 декабря: доллар - 99,4215 рубля, евро - 106,304 рубля.За восемь дней рубль укрепился к доллару на 10,45%. Быстрое восстановление указывает на то, что сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, а локальный валютный рынок низколиквидный и находится под контролем регулятора. Понятно, что ЦБ отменил покупки юаня, но помимо этих мер, походу еще и увеличились продажи валюты со стороны экспортеров, а спрос от импортеров снизился. Судя по индикаторам объема и накопительной дельты, продажи активно начали нарастать с четверга от уровня 104,50.Цены на нефть марки Brent опустились на 1%, до 71,12 доллара. Падение вызвано техническими продажами и сохраняющимися опасениями по поводу избыточного предложения нефти в 2025 году.Решение ОПЕК восстановить добычу более медленными темпами частично сдержало падение цен. Рынок нестабилен - с середины октября цены колеблются в узком диапазоне. Дополнительную неопределенность вносят возможные пошлины от администрации Трампа и потенциальные санкции против Ирана.Согласно данным Baker Hughes, количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе снизилось на 7 и составило 598 единиц, что на 6% меньше прошлогоднего результата. При этом количество активных нефтяных вышек, напротив, увеличилось на 5 и достигло 482 единиц.В понедельник, 9 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71,42 доллара. Хоть нефть торгуется в плюсе, сохраняются риски уйти ниже 70 долларов за баррель. Что касается рубля, то курс доллара опустился ниже 100,50 рубля, а значит коридор сместился сейчас на 95,00 - 105,00 с 100 до 115 рублей.ЦБ и представителям власти удалось остановить ослабление рубля и нивелировать негативные настроения среди граждан. Чтобы переломить нисходящий тренд по рублю необходимо пройти уровень 97,50 рубля. В этом случае у нацвалюты к доллару образуется очень широкий диапазон на 2025 год - 95,00 - 115,00 рубля. Очень хочется почитать обзор ЦБ России о сложившейся ситуации на внутреннем валютном рынке во время быстро ослабления и укрепления рубля. Теперь сопротивление для доллара на отметке 101,50 рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, до 2536, 23 п., индекс РТС вырос на 5,04%, до 803,62 п. Индекс Мосбиржи открылся ростом, но в течение дня цена оставалась в боковом тренде между уровней 2505 - 2552 п. Пока индекс находится ниже 2610 п., на рынке сохраняется нисходящий тренд. Учитывая ожидания по повышению ставки до 23-24%, продавцы на рынке могут активироваться в любой момент.Биткоин подорожал на 1,28%, до 101109 долларов. На момент написания обзора биткоин стоит 99425 долларов. В целом, несмотря на экстремальную волатильность на минувшей неделе, общий тренд для биткоина остается восходящим. Он продолжает трансформироваться из спекулятивного актива в серьезный инструмент сохранения капитала, привлекая все больше институциональных инвесторов. Цена находится в ограниченном диапазоне в поисках благоприятного времени на штурм уровня 104000 долларов и рост до нового целевого уровня 112000 долларов.Важнейшими событиями предстоящей недели станут публикация индекса потребительских цен 11 декабря и данные по безработице 12 декабря, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов перед приближающимся заседанием ФРС США.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, биржа, биткоин