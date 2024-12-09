https://1prime.ru/20241209/samolet-853435851.html

"Самолет" прокомментировал сообщения о массовых увольнениях

"Самолет" прокомментировал сообщения о массовых увольнениях - 09.12.2024, ПРАЙМ

"Самолет" прокомментировал сообщения о массовых увольнениях

Сообщения о массовых сокращениях в девелоперской группе "Самолет", появившиеся в минувшие выходные, являются информационным вбросом, не имеющим под собой... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T12:55+0300

2024-12-09T12:55+0300

2024-12-09T12:55+0300

россия

группа самолет

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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Сообщения о массовых сокращениях в девелоперской группе "Самолет", появившиеся в минувшие выходные, являются информационным вбросом, не имеющим под собой никаких оснований, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе застройщика. Информация о массовых увольнениях в "Самолёте" появилась в ряде телеграмм-каналов в воскресенье. В сообщениях утверждалось со ссылкой на анонимных сотрудников, что людей вынуждают уходить из компании по собственному желанию из-за того, что квартиры в новостройках стали плохо продаваться. "У нас сейчас нет сокращений и не планируется. Судя по содержанию и источникам распространения сообщений, это информационный вброс, который не содержит никаких обоснований. Работа по управлению штатом компании ведется в обычном режиме. Ни о каких массовых сокращениях не может быть речи, мы, наоборот, нанимаем специалистов, например, в стройке", – сказал представитель девелопера. По его словам, в настоящее время в "Самолете" работает около 7 тысяч человек, что "примерно соответствует 2023 году". "В компании оформлены управленческие команды проектов. Обычно это десятки человек на каждом проекте. Этих специалистов мы активно ищем на рынке, нанимаем и даже готовим сами. Таких специалистов на рынке дефицит. Для строительных работ мы привлекаем подрядные организации", – уточнили в пресс-службе застройщика. При этом там подчеркнули, что текущий объем штата в "Самолете" считают оптимальным. "При любых сценариях у нас не возникнет потребности в его значительной оптимизации. Объемы "Самолета" – это огромный производственный механизм. Даже ограничив экспонирование объектов, мы продолжим много проектировать, строить, вводить, продавать и готовить проекты к восстановлению спроса", – сообщил представитель девелопера. Ранее в ходе форума "Россия зовет" гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина рассказала, что компания планирует в 2025 году снизить темпы вывода объектов в Москве и Подмосковье до восстановления отложенного спроса. Вместе с тем, отметили в пресс-службе застройщика, в первом полугодии 2024 года "Самолет" провел реструктуризацию операционной модели бизнеса "с целью ее упрощения и повышения эффективности". "Это значит, что после фазы активного роста и найма, мы стабилизировали штат, чтобы устойчиво пройти период жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Оргструктура стала более плоской за счет снижения иерархичности. На каждого менеджера раньше приходилось три сотрудника, а сейчас семь. Это позволило снизить долю административных функций и повысить операционную эффективность – наши инвесторы и акционеры только приветствуют такие решения. Мы отказались от неэффективных проектов и инициатив, перераспределили ресурсы, с частью сотрудников расстались в штатном режиме. При этом увеличивали команды, где есть положительный эффект по выручке или чистой прибыли для дальнейшего роста", – пояснили там. В "Самолете" подчеркнули, что жалоб от сотрудников на несоблюдение трудового законодательства не получали. "Мы всегда действуем в рамках трудового законодательства. Если какой-то проект показал низкую эффективность, и мы решаем его не развивать, то эффективным сотрудникам предлагаем перейти на другие позиции, а остальным – соглашение сторон с соответствующими выплатами. Основной топ-менеджмент и управленцы среднего уровня сделали карьеру внутри компании. Ключевые назначения в команду нового CEO сделаны исключительно за счет внутренних кандидатов", – заявили в пресс-службе. "Самолет" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

https://1prime.ru/20241203/samolet-plyus-853271211.html

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россия, группа самолет