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Санкции в Турции не перекроют запуск парома Трабзон — Сочи

Санкции в Турции не перекроют запуск парома Трабзон — Сочи - 09.12.2024, ПРАЙМ

Санкции в Турции не перекроют запуск парома Трабзон — Сочи

Санкции в Турции не перекроют запуск парома Трабзон – Сочи, заявил директор морской компании ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров - директор по развитию... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T05:46+0300

2024-12-09T05:46+0300

2024-12-09T05:46+0300

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СОЧИ, 9 дек – ПРАЙМ. Санкции в Турции не перекроют запуск парома Трабзон – Сочи, заявил директор морской компании ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров - директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян. Третьего декабря он рассказывал РИА Новости, что грузопассажирский паром по маршруту Трабзон-Сочи будет выпущен на линию 23 января и уже следующим днем прибудет в олимпийскую столицу России. По мнению Туркменяна, существующие в Турции санкции против РФ не должны стать препятствием для запуска морского судна. "Ну, вот уже два года ходит круизное судно Astoria Grande, никаких проблем нет, даже они на следующий год в Грецию собираются. Мы тут поближе, покороче Сочи-Трабзон нам никогда никто не перекроет", - рассказал РИА Новости Туркменян, отвечая на вопрос, сможет ли судно беспрепятственно ходить в Турцию, коснувшуюся санкционных запретов. Он также отметил, что дирекция парома в дальнейшей перспективе планирует использовать его для перевозки не только пассажиров и легковых автомобилей, но и для транспортировки продуктов. "Это уже будет позже, когда будут подготовлены все условия, то будет еще груз на палетах, исключительно в интересах города Сочи, это овощи, фрукты, продуктовая группа", - заключил собеседник агентства. Судно Seabridge (в переводе "Морской мост") построено в Италии (1991 год), оно рассчитано на 450 человек, из них 93 - самолетные кресла в отдельном зале, остальные размещаются в каютах со всеми удобствами. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров. Судно постоянно будет работать под флагом Союза Коморских Островов. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. Он также высказывал мнение, что санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, которая по итогам года "просядет". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.

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бизнес, туризм, запад, сша, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган