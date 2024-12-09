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Эксперт раскрыл, кто больше всех пострадает от санкций на никель из России - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, кто больше всех пострадает от санкций на никель из России
Эксперт раскрыл, кто больше всех пострадает от санкций на никель из России - 09.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, кто больше всех пострадает от санкций на никель из России
Финляндия сильнее других стран может пострадать от возможного запрета на поставки российского никеля в Евросоюз, таким мнением поделился с РИА Новости... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:20+0300
2024-12-09T17:20+0300
россия
финляндия
санкции против рф
никель
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Финляндия сильнее других стран может пострадать от возможного запрета на поставки российского никеля в Евросоюз, таким мнением поделился с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Helsingin Sanomat заявила, что ее страна поддержит ужесточение ограничений на импорт из России, если страны ЕС совместно решат это сделать. По словам Валтонен, Финляндия не будет возражать против запрета импорта российского никеля в ЕС. "Запрет Европейским союзом ввоза никеля из России обернется серьезными проблемами для его черной металлургии ... Особо сильно пострадает Финляндия – можно ожидать массовых увольнений сотрудников в черной металлургии и смежных отраслях, падения налогов и роста социальной напряженности: металлургическая отрасль Финляндии напрямую зависит от отгрузок никеля из России (доля нашего металла в импорте никеля в Финляндию превышает 80%)", - рассказал о последствиях данной меры эксперт. По его словам, альтернатива российскому металлу в виде индонезийского никеля с учетом расстояний и транспортных расходов обойдется странам ЕС намного дороже. Так, Хазанов отмечает, что на этом фоне можно ожидать подъема стоимости никеля на рынке Евросоюза и падения рентабельности у ключевых производителей нержавеющей стали, например испанского Acerinox, финской Outokumpu, немецкого ThyssenKrupp, который планирует сократить 11 тысяч рабочих мест. "Цены на никель на мировом рынке в случае установления эмбарго в Европейском союзе могут подскочить на 5%, но на недолгий срок: все-таки Европейский союз более скромный потребитель этого цветного металла, нежели Китай", - добавил он. В понедельник никель на 17.13 мск дорожает на 0,02%, до 16 015,5 доллара за тонну. Для российского экспорта никеля основным направлением является не Европейский союз, а Китай, подчеркивает Хазанов. По его мнению, на фоне переориентации Индонезии на ЕС Россия может увеличить экспорт данного металла именно в КНР. Ранее, в апреле, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля текущего года.
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россия, финляндия, санкции против рф, никель
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, санкции против РФ, никель
17:20 09.12.2024
 
Эксперт раскрыл, кто больше всех пострадает от санкций на никель из России

Хазанов: Финляндия сильнее всех пострадает от санкций ЕС на российский никель

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Финляндия сильнее других стран может пострадать от возможного запрета на поставки российского никеля в Евросоюз, таким мнением поделился с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Helsingin Sanomat заявила, что ее страна поддержит ужесточение ограничений на импорт из России, если страны ЕС совместно решат это сделать. По словам Валтонен, Финляндия не будет возражать против запрета импорта российского никеля в ЕС.
"Запрет Европейским союзом ввоза никеля из России обернется серьезными проблемами для его черной металлургии ... Особо сильно пострадает Финляндия – можно ожидать массовых увольнений сотрудников в черной металлургии и смежных отраслях, падения налогов и роста социальной напряженности: металлургическая отрасль Финляндии напрямую зависит от отгрузок никеля из России (доля нашего металла в импорте никеля в Финляндию превышает 80%)", - рассказал о последствиях данной меры эксперт.
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По его словам, альтернатива российскому металлу в виде индонезийского никеля с учетом расстояний и транспортных расходов обойдется странам ЕС намного дороже. Так, Хазанов отмечает, что на этом фоне можно ожидать подъема стоимости никеля на рынке Евросоюза и падения рентабельности у ключевых производителей нержавеющей стали, например испанского Acerinox, финской Outokumpu, немецкого ThyssenKrupp, который планирует сократить 11 тысяч рабочих мест.
"Цены на никель на мировом рынке в случае установления эмбарго в Европейском союзе могут подскочить на 5%, но на недолгий срок: все-таки Европейский союз более скромный потребитель этого цветного металла, нежели Китай", - добавил он. В понедельник никель на 17.13 мск дорожает на 0,02%, до 16 015,5 доллара за тонну.
Для российского экспорта никеля основным направлением является не Европейский союз, а Китай, подчеркивает Хазанов. По его мнению, на фоне переориентации Индонезии на ЕС Россия может увеличить экспорт данного металла именно в КНР.
Ранее, в апреле, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля текущего года.
 
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