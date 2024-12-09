https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853448297.html

США ввели новые визовые санкции против российских чиновников

США ввели новые визовые санкции против российских чиновников - 09.12.2024, ПРАЙМ

США ввели новые визовые санкции против российских чиновников

США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T23:23+0300

2024-12-09T23:23+0300

2024-12-09T23:23+0300

политика

сша

санкции против рф

чиновники

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины", говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента США. Как следует из заявления, санкции введены в соответствии с разделом 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с "организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины". Конкретные имена фигурантов санкционного списка из числа россиян американское дипведомство не раскрывает. При этом, как подчеркнули в Вашингтоне, США "продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения к ответственности лиц, причастных к действиям, направленным на подрыв ее независимости".

https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853443372.html

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сша, санкции против рф, чиновники