https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853448297.html
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников - 09.12.2024, ПРАЙМ
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T23:23+0300
2024-12-09T23:23+0300
2024-12-09T23:23+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины", говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента США. Как следует из заявления, санкции введены в соответствии с разделом 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с "организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины". Конкретные имена фигурантов санкционного списка из числа россиян американское дипведомство не раскрывает. При этом, как подчеркнули в Вашингтоне, США "продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения к ответственности лиц, причастных к действиям, направленным на подрыв ее независимости".
https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853443372.html
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сша, санкции против рф, чиновники
Политика, США, санкции против РФ, чиновники
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
Госдеп: США ввели новые визовые санкции против 17 российских чиновников
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины", говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента США.
Как следует из заявления, санкции введены в соответствии с разделом 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с "организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины". Конкретные имена фигурантов санкционного списка из числа россиян американское дипведомство не раскрывает.
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При этом, как подчеркнули в Вашингтоне, США "продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения к ответственности лиц, причастных к действиям, направленным на подрыв ее независимости".