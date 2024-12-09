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Минфин готовит запуск безотзывных сберегательных сертификатов

Минфин готовит запуск безотзывных сберегательных сертификатов - 09.12.2024, ПРАЙМ

Минфин готовит запуск безотзывных сберегательных сертификатов

Минфин России разработал законопроект, предусматривающий запуск безотзывных сберегательных сертификатов на срок не менее трех лет со страховкой не более 2,8... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T18:25+0300

2024-12-09T18:25+0300

2024-12-09T18:25+0300

экономика

законопроект

сертификаты

минфин

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, предусматривающий запуск безотзывных сберегательных сертификатов на срок не менее трех лет со страховкой не более 2,8 миллиона рублей, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом, по словам президента, средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам в банках. "Проект федерального закона "О внесении изменений… разработан во исполнение поручения президента Российской Федерации в части обеспечения внесения в законодательство изменений, предусматривающих возможность привлечения кредитными организациями безотзывных сберегательных сертификатов сроком не менее 3 лет, обеспечив их страхование в системе обязательного страхования вкладов в банках (ССВ) на сумму не более 2,8 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к документу. "Законопроект предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в ССВ до 2,8 млн рублей (с 1,4 млн рублей) по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, в рублях сроком более 3 лет", - отмечается там. Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), при этом по остальным вкладам (счетам) сохраняется существующий лимит страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей, указывается в записке. "Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных трансформационных проектов, и повысит привлекательность сберегательных сертификатов для населения", - говорится в записке.

https://1prime.ru/20241206/minfin-853400031.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

законопроект, сертификаты, минфин