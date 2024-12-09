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Минэнерго и "Газпром экспорт" призвали к закрытому слушанию по иску к Shell

Минэнерго и "Газпром экспорт" призвали к закрытому слушанию по иску к Shell - 09.12.2024, ПРАЙМ

Минэнерго и "Газпром экспорт" призвали к закрытому слушанию по иску к Shell

Министерство энергетики РФ и ООО "Газпром экспорт" просят арбитражный суд Москвы провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры РФ о | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T13:23+0300

2024-12-09T13:23+0300

2024-12-09T13:24+0300

россия

газпром экспорт

shell

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ и ООО "Газпром экспорт" просят арбитражный суд Москвы провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании со структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Ходатайства Минэнерго и "Газпром экспорта", привлеченных к делу в статусе третьих лиц, поступили в суд 6 декабря. Сам иск был подан в октябре, предварительные слушания по делу суд назначил на 11 декабря. В пресс-службе суда, отвечая ранее РИА Новости на вопрос о сумме иска, сообщили, что "взыскивают более 1 миллиарда евро убытков". До этого в пресс-службе суда РИА Новости сообщали, что иск заявлен о взыскании "ущерба за неисполнение обязательств". Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются.Арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент".Третьими лицами к делу по просьбе истца привлечены ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудская Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области.Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).

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россия, газпром экспорт, shell