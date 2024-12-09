https://1prime.ru/20241209/sila-853447725.html
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина"
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина" - 09.12.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина"
Странам Европы нужно потребовать, чтобы США продемонстрировали России силу - это единственное, что способно остановить президента РФ Владимира Путина, заявил... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T22:11+0300
2024-12-09T22:11+0300
2024-12-09T22:12+0300
политика
чехия
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Странам Европы нужно потребовать, чтобы США продемонстрировали России силу - это единственное, что способно остановить президента РФ Владимира Путина, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Его высказывание приводит информагентство Bloomberg.В частности, премьер Чехии заявил: "В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина".Вместе с тем он отметил, что Европа не может быть в безопасности, пока часть Украины остается под контролем Российской Федерации, а "политика умиротворения", по его убеждению, может быть полезна только агрессорам.В то же время Фиала приветствовал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об увеличении европейскими странами расходов на оборону, подчеркнув, что безопасность Европы не может основываться на готовности США оказывать военную помощь.
https://1prime.ru/20241206/neft-853380466.html
чехия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4fc765a225a9d304f82bc29d310302cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, сша, россия
Политика, ЧЕХИЯ, США, РОССИЯ
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина"
Премьер Чехии: демонстрация силы США - единственный шанс остановить Россию
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ.
Странам Европы нужно потребовать, чтобы США продемонстрировали России силу - это единственное, что способно остановить президента РФ Владимира Путина, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Его высказывание приводит информагентство Bloomberg
.
В частности, премьер Чехии заявил: "В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина".
Вместе с тем он отметил, что Европа не может быть в безопасности, пока часть Украины остается под контролем Российской Федерации, а "политика умиротворения", по его убеждению, может быть полезна только агрессорам.
Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась
В то же время Фиала приветствовал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об увеличении европейскими странами расходов на оборону, подчеркнув, что безопасность Европы не может основываться на готовности США оказывать военную помощь.