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Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина" - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина"
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина" - 09.12.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина"
Странам Европы нужно потребовать, чтобы США продемонстрировали России силу - это единственное, что способно остановить президента РФ Владимира Путина, заявил... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T22:11+0300
2024-12-09T22:12+0300
политика
чехия
сша
россия
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Странам Европы нужно потребовать, чтобы США продемонстрировали России силу - это единственное, что способно остановить президента РФ Владимира Путина, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Его высказывание приводит информагентство Bloomberg.В частности, премьер Чехии заявил: "В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина".Вместе с тем он отметил, что Европа не может быть в безопасности, пока часть Украины остается под контролем Российской Федерации, а "политика умиротворения", по его убеждению, может быть полезна только агрессорам.В то же время Фиала приветствовал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об увеличении европейскими странами расходов на оборону, подчеркнув, что безопасность Европы не может основываться на готовности США оказывать военную помощь.
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чехия, сша, россия
Политика, ЧЕХИЯ, США, РОССИЯ
22:11 09.12.2024 (обновлено: 22:12 09.12.2024)
 
Премьер-министр Чехии догадался, как "остановить Путина"

Премьер Чехии: демонстрация силы США - единственный шанс остановить Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Странам Европы нужно потребовать, чтобы США продемонстрировали России силу - это единственное, что способно остановить президента РФ Владимира Путина, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Его высказывание приводит информагентство Bloomberg.
В частности, премьер Чехии заявил: "В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина".
Вместе с тем он отметил, что Европа не может быть в безопасности, пока часть Украины остается под контролем Российской Федерации, а "политика умиротворения", по его убеждению, может быть полезна только агрессорам.
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В то же время Фиала приветствовал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об увеличении европейскими странами расходов на оборону, подчеркнув, что безопасность Европы не может основываться на готовности США оказывать военную помощь.
 
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