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В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии

В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии - 09.12.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии

Соединенным Штатам следует вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T09:42+0300

2024-12-09T09:42+0300

2024-12-09T09:46+0300

сирия

сша

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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X.Таким образом он прокомментировал публикацию Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не должны иметь никакого отношения к разворачивающимся в этой стране событиям."Нам нужно вывести все наши 900 солдат из Сирии прямо сейчас. США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества солдат, поэтому их следует вывести немедленно, ради их безопасности", — ответил ему Дэвис.По словам офицера, безопасность США в регионе может быть укреплена только после передислокации войск.В воскресенье лидеры вооруженной оппозиции в Сирии сообщили об установлении контроля над страной. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что остается в стране вместе с несколькими министрами и поддерживает связь с оппозиционным руководством. В российском МИД уточнили, что сирийский президент Башар Асад по результатам переговоров с различными участниками конфликта решил покинуть свой пост и государство, отдав указание о мирной передаче власти, при этом Россия не принимала участия в переговорах. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Также собеседник агентства отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

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сирия, сша