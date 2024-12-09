Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241209/siriya-853432525.html
В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии
В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии - 09.12.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии
Соединенным Штатам следует вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T09:42+0300
2024-12-09T09:46+0300
сирия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X.Таким образом он прокомментировал публикацию Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не должны иметь никакого отношения к разворачивающимся в этой стране событиям."Нам нужно вывести все наши 900 солдат из Сирии прямо сейчас. США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества солдат, поэтому их следует вывести немедленно, ради их безопасности", — ответил ему Дэвис.По словам офицера, безопасность США в регионе может быть укреплена только после передислокации войск.В воскресенье лидеры вооруженной оппозиции в Сирии сообщили об установлении контроля над страной. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что остается в стране вместе с несколькими министрами и поддерживает связь с оппозиционным руководством. В российском МИД уточнили, что сирийский президент Башар Асад по результатам переговоров с различными участниками конфликта решил покинуть свой пост и государство, отдав указание о мирной передаче власти, при этом Россия не принимала участия в переговорах. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Также собеседник агентства отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://1prime.ru/20241208/ssha-853427544.html
сирия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сирия, сша
СИРИЯ, США
09:42 09.12.2024 (обновлено: 09:46 09.12.2024)
 
В США рассказали, почему Трампу нужно немедленно вывески войска из Сирии

Подполковник Дэвис: США должны вывести войска из Сирии ради их безопасности

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал публикацию Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не должны иметь никакого отношения к разворачивающимся в этой стране событиям.
"Нам нужно вывести все наши 900 солдат из Сирии прямо сейчас. США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества солдат, поэтому их следует вывести немедленно, ради их безопасности", — ответил ему Дэвис.
По словам офицера, безопасность США в регионе может быть укреплена только после передислокации войск.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем
Вчера, 22:11
В воскресенье лидеры вооруженной оппозиции в Сирии сообщили об установлении контроля над страной. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что остается в стране вместе с несколькими министрами и поддерживает связь с оппозиционным руководством.
В российском МИД уточнили, что сирийский президент Башар Асад по результатам переговоров с различными участниками конфликта решил покинуть свой пост и государство, отдав указание о мирной передаче власти, при этом Россия не принимала участия в переговорах.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Также собеседник агентства отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
 
СИРИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала