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СМИ: турецкий строительный бизнес "расцвел" из-за смены власти в Сирии

СМИ: турецкий строительный бизнес "расцвел" из-за смены власти в Сирии - 09.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: турецкий строительный бизнес "расцвел" из-за смены власти в Сирии

После бегства президента Сирии Башара Асада и перехода власти к повстанцам, акции турецких строительных компаний начали стремительно расти. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T14:43+0300

2024-12-09T14:43+0300

2024-12-09T14:43+0300

турция

сирия

бизнес

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. После бегства президента Сирии Башара Асада и перехода власти к повстанцам, акции турецких строительных компаний начали стремительно расти. Согласно данным фондовых бирж, которые приводит в своем материале Bloomberg, капитализация таких производителей цемента, как Cimsa Cemento, Limak Dogu Anadolu Cimento и Oyak Cimento, увеличилась примерно на десять процентов. Также на десять процентов подорожали акции производителя арматуры Iskenderun Demir, в то время как у крупнейшего застройщика Турции, Enka Insaat, стоимость акций выросла на пять процентов. По итогам более десятилетней гражданской войны Сирия столкнулась с острой необходимостью восстановления значительных объемов инфраструктуры и жилых зданий. В 2022 году Всемирный банк оценивал ущерб в 11,4 миллиарда долларов. Как в свою очередь отметил Фатих Ючелик, глава ассоциации цементной промышленности Turkcimento, члены объединения готовы оказать помощь в восстановлении Сирии, как только обстановка там улучшится. Привлечение турецких компаний к работам кажется логичным, поскольку повстанческие группировки долгое время находились на территории, контролируемой турецкой армией. По информации Reuters, Анкара узнала о планах оппозиции перейти в наступление за полгода до настоящих боевых действий, но решила не вмешиваться, что было воспринято как молчаливое одобрение.

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турция, сирия, бизнес