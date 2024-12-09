https://1prime.ru/20241209/siriya-853441502.html

Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход

Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход - 09.12.2024, ПРАЙМ

Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход

Российская Федерация удивительно спокойно отреагировала на переворот в Сирии, что наводит на мысль о некой "сделке" с Соединенными Штатами, которые поддерживают | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T16:16+0300

2024-12-09T16:16+0300

2024-12-09T16:19+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация удивительно спокойно отреагировала на переворот в Сирии, что наводит на мысль о некой "сделке" с Соединенными Штатами, которые поддерживают исламистских повстанцев. Такое предположение в материале для словацкого издания Slovo делает обозреватель Иво Шебестик и тут же выдвигает встречную версию, согласно которой Россия лишь имитирует равнодушие, а на самом деле готовится сделать неожиданный ответный ход. Если имеет место какая-либо договоренность с США, то Кремль, по мнению Шебестика, в обмен на невмешательство в Сирии мог, к примеру, выторговать у Белого дома больше лояльности в вопросе урегулирования конфликта на Украине.И здесь следует отдать должное автору - он сразу же отмечает, что речь идет всего лишь о "предположении, которое очень трудно подкрепить доказательствами". А затем и вовсе начинает проворно атаковать это предположение контрверсией, которую чем-либо подкрепить - не менее, а то и более сложная задача.Исходя из факта, что ранее Россия буквально спасла Сирию, Шебестик допускает, что и в этот раз Кремль вполне может дать неожиданный ответ на сирийский переворот. Причем не в одиночку, а совместно с Тегераном, ведь исламистские повстанцы, подчеркивает обозреватель, свергнув Башара Асада, выступили не только против официальных властей Сирии, но и против Ирана."И это тоже наводит на американский след", - заключает автор.

https://1prime.ru/20241209/peskov-853435643.html

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