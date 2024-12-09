Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241209/siriya-853441502.html
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход - 09.12.2024, ПРАЙМ
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход
Российская Федерация удивительно спокойно отреагировала на переворот в Сирии, что наводит на мысль о некой "сделке" с Соединенными Штатами, которые поддерживают | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:16+0300
2024-12-09T16:19+0300
политика
россия
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82048/67/820486701_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_47043199d47b4bb3df45fed40db42558.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация удивительно спокойно отреагировала на переворот в Сирии, что наводит на мысль о некой "сделке" с Соединенными Штатами, которые поддерживают исламистских повстанцев. Такое предположение в материале для словацкого издания Slovo делает обозреватель Иво Шебестик и тут же выдвигает встречную версию, согласно которой Россия лишь имитирует равнодушие, а на самом деле готовится сделать неожиданный ответный ход. Если имеет место какая-либо договоренность с США, то Кремль, по мнению Шебестика, в обмен на невмешательство в Сирии мог, к примеру, выторговать у Белого дома больше лояльности в вопросе урегулирования конфликта на Украине.И здесь следует отдать должное автору - он сразу же отмечает, что речь идет всего лишь о "предположении, которое очень трудно подкрепить доказательствами". А затем и вовсе начинает проворно атаковать это предположение контрверсией, которую чем-либо подкрепить - не менее, а то и более сложная задача.Исходя из факта, что ранее Россия буквально спасла Сирию, Шебестик допускает, что и в этот раз Кремль вполне может дать неожиданный ответ на сирийский переворот. Причем не в одиночку, а совместно с Тегераном, ведь исламистские повстанцы, подчеркивает обозреватель, свергнув Башара Асада, выступили не только против официальных властей Сирии, но и против Ирана."И это тоже наводит на американский след", - заключает автор.
https://1prime.ru/20241209/peskov-853435643.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82048/67/820486701_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9c758d512b46b768b3d0d478777317a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мнение
Политика, РОССИЯ, мнение
16:16 09.12.2024 (обновлено: 16:19 09.12.2024)
 
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход

Slovo: Россия может сделать неожиданный ход в ответ на переворот в Сирии

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовЛетчик перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Латакии, Сирия
Летчик перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Латакии, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация удивительно спокойно отреагировала на переворот в Сирии, что наводит на мысль о некой "сделке" с Соединенными Штатами, которые поддерживают исламистских повстанцев. Такое предположение в материале для словацкого издания Slovo делает обозреватель Иво Шебестик и тут же выдвигает встречную версию, согласно которой Россия лишь имитирует равнодушие, а на самом деле готовится сделать неожиданный ответный ход.
Если имеет место какая-либо договоренность с США, то Кремль, по мнению Шебестика, в обмен на невмешательство в Сирии мог, к примеру, выторговать у Белого дома больше лояльности в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
И здесь следует отдать должное автору - он сразу же отмечает, что речь идет всего лишь о "предположении, которое очень трудно подкрепить доказательствами". А затем и вовсе начинает проворно атаковать это предположение контрверсией, которую чем-либо подкрепить - не менее, а то и более сложная задача.
Исходя из факта, что ранее Россия буквально спасла Сирию, Шебестик допускает, что и в этот раз Кремль вполне может дать неожиданный ответ на сирийский переворот. Причем не в одиночку, а совместно с Тегераном, ведь исламистские повстанцы, подчеркивает обозреватель, свергнув Башара Асада, выступили не только против официальных властей Сирии, но и против Ирана.
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Песков прокомментировал информацию о нахождении Асада в Москве
12:48
"И это тоже наводит на американский след", - заключает автор.
 
ПолитикаРОССИЯмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала