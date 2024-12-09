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Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года
Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года - 09.12.2024, ПРАЙМ
Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года
Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization). | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T19:28+0300
2024-12-09T19:28+0300
2024-12-09T19:30+0300
слово
2024
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization). "Популярность слова "поляризация" среди поисковых запросов на сайте Merriam-Webster в полной мере отражает стремление американцев лучше разобраться в сложном положении дел в мире", - говорится в статье на сайте словаря. Отмечается, что оно широко использовалось в американских СМИ, в частности в отношении президентских выборов. Merriam-Webster определяет поляризацию как "разделение на две резко противоположные стороны; состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп или целого общества сосредотачиваются в противоположных крайностях". Среди других слов, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "полоса полного затмения" (totality), "демьюр" (demure, сдержанный), "две недели" (fortnight), "заигрывать" (pander) и другие.
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слово, 2024
Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года
Словарь Merriam-Webster: словом 2024 года стала "поляризация" (polarization)
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization).
"Популярность слова "поляризация" среди поисковых запросов на сайте Merriam-Webster в полной мере отражает стремление американцев лучше разобраться в сложном положении дел в мире", - говорится в статье на сайте словаря. Отмечается, что оно широко использовалось в американских СМИ, в частности в отношении президентских выборов.
Merriam-Webster определяет поляризацию как "разделение на две резко противоположные стороны; состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп или целого общества сосредотачиваются в противоположных крайностях".
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Среди других слов, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "полоса полного затмения" (totality), "демьюр" (demure, сдержанный), "две недели" (fortnight), "заигрывать" (pander) и другие.