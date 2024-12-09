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Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года

Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года - 09.12.2024, ПРАЙМ

Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2024 года

Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization). | 09.12.2024, ПРАЙМ

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слово

2024

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization). "Популярность слова "поляризация" среди поисковых запросов на сайте Merriam-Webster в полной мере отражает стремление американцев лучше разобраться в сложном положении дел в мире", - говорится в статье на сайте словаря. Отмечается, что оно широко использовалось в американских СМИ, в частности в отношении президентских выборов. Merriam-Webster определяет поляризацию как "разделение на две резко противоположные стороны; состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп или целого общества сосредотачиваются в противоположных крайностях". Среди других слов, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "полоса полного затмения" (totality), "демьюр" (demure, сдержанный), "две недели" (fortnight), "заигрывать" (pander) и другие.

https://1prime.ru/20241209/tramp-853442591.html

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слово, 2024