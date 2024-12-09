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Товарооборот России и США в октябре вырос до максимума с конца весны

Товарооборот России и США в октябре вырос до максимума с конца весны - 09.12.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и США в октябре вырос до максимума с конца весны

Товарооборот России и США в октябре увеличился до максимума с конца весны, в основном за счет роста поставок российских товаров вдвое, следует из анализа РИА... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T05:16+0300

2024-12-09T05:16+0300

2024-12-09T05:16+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и США в октябре увеличился до максимума с конца весны, в основном за счет роста поставок российских товаров вдвое, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, российский экспорт в середине осени увеличился в 1,9 раза - до 314,4 миллиона долларов. Главным товаром в импорте США из России была платина, покупки которой выросли в 2,3 раза, до 203 миллионов долларов. Покупки Штатами удобрений выросли в 1,8 раза - до 76,5 миллиона долларов, а турбореактивных двигателей - в 2,2 раза, до 8,7 миллиона долларов. В то же время американский экспорт в Россию сократился на 2,4% и составил в октябре 52,1 миллиона долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины, хотя их ввоз сократился за месяц на 6,7% - до 14 миллионов долларов. Далее идут медицинские приборы, ввоз которых сократился вдвое - до 6,5 миллиона долларов, а также пищевые продукты с сокращением импорта на 14% - до 4,8 миллиона долларов. В результате двусторонняя торговля в октябре достигла 366,5 миллиона долларов против 221,5 миллиона месяцем ранее. Это максимальный объем с мая, когда она составляла 486,7 миллиона долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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