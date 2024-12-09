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Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО
В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T10:02+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический альянс. Об этом рассказал сам Трамп в ходе беседы с изданием New York Post.Глава Белого дома заявил, что он будет одобрять альянс до тех пор, пока его государства-члены "платят по счетам"."Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп. Ранее 7 декабря Трамп и Макрон провели рабочую встречу, на которой также присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе двусторонней беседы с французским президентом Трамп заявил, что мир "немного сходит с ума".
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сша, франция, нато, дональд трамп, эммануэль макрон
США, ФРАНЦИЯ, НАТО, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО
Трамп заявил, что одобряет НАТО до тех пор, пока члены альянса "платят по счетам"
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический альянс. Об этом рассказал сам Трамп в ходе беседы с изданием New York Post.
Глава Белого дома заявил, что он будет одобрять альянс до тех пор, пока его государства-члены "платят по счетам".
"Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп.
Ранее 7 декабря Трамп и Макрон провели рабочую встречу, на которой также присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе двусторонней беседы с французским президентом Трамп заявил, что мир "немного сходит с ума".
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни