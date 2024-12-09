https://1prime.ru/20241209/tramp-853432908.html

Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО

Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ

Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО

В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:02+0300

2024-12-09T10:02+0300

2024-12-09T10:02+0300

сша

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нато

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический альянс. Об этом рассказал сам Трамп в ходе беседы с изданием New York Post.Глава Белого дома заявил, что он будет одобрять альянс до тех пор, пока его государства-члены "платят по счетам"."Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп. Ранее 7 декабря Трамп и Макрон провели рабочую встречу, на которой также присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе двусторонней беседы с французским президентом Трамп заявил, что мир "немного сходит с ума".

https://1prime.ru/20241205/makron-853373290.html

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сша, франция, нато, дональд трамп, эммануэль макрон