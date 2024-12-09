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Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО
В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T10:02+0300
2024-12-09T10:02+0300
сша
франция
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический альянс. Об этом рассказал сам Трамп в ходе беседы с изданием New York Post.Глава Белого дома заявил, что он будет одобрять альянс до тех пор, пока его государства-члены "платят по счетам"."Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп. Ранее 7 декабря Трамп и Макрон провели рабочую встречу, на которой также присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе двусторонней беседы с французским президентом Трамп заявил, что мир "немного сходит с ума".
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сша, франция, нато, дональд трамп, эммануэль макрон
США, ФРАНЦИЯ, НАТО, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
10:02 09.12.2024
 
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО

Трамп заявил, что одобряет НАТО до тех пор, пока члены альянса "платят по счетам"

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В ходе переговоров новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном они обсудили Североатлантический альянс. Об этом рассказал сам Трамп в ходе беседы с изданием New York Post.
Глава Белого дома заявил, что он будет одобрять альянс до тех пор, пока его государства-члены "платят по счетам".
"Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп.
Ранее 7 декабря Трамп и Макрон провели рабочую встречу, на которой также присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе двусторонней беседы с французским президентом Трамп заявил, что мир "немного сходит с ума".
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СШАФРАНЦИЯНАТОДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
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