https://1prime.ru/20241209/tramp-853442591.html
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time - 09.12.2024, ПРАЙМ
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп, его союзник бизнесмен Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская)... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:03+0300
2024-12-09T17:03+0300
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биньямин нетаньяху
росфинмониторинг
meta
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп, его союзник бизнесмен Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.По данным телеканала, среди претендентов на звание - супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Помимо этого, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).Кто победит в ежегодном рейтинге, станет известно 12 декабря. В прошлом году его возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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дональд трамп, марк цукерберг, биньямин нетаньяху, росфинмониторинг, meta, рейтинг
Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Биньямин Нетаньяху, Росфинмониторинг, Meta, рейтинг
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time
Трамп, Маск и Харрис вошли в шорт-лист претендентов на титул "Человек года"
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп, его союзник бизнесмен Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.
По данным телеканала, среди претендентов на звание - супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Помимо этого, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Кто победит в ежегодном рейтинге, станет известно 12 декабря. В прошлом году его возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Трамп рассказал, до какого момента он будет одобрять НАТО