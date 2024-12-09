https://1prime.ru/20241209/tramp-853442591.html

NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time

NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time - 09.12.2024, ПРАЙМ

NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп, его союзник бизнесмен Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская)... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T17:03+0300

2024-12-09T17:03+0300

2024-12-09T17:04+0300

дональд трамп

марк цукерберг

биньямин нетаньяху

росфинмониторинг

meta

рейтинг

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп, его союзник бизнесмен Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.По данным телеканала, среди претендентов на звание - супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Помимо этого, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).Кто победит в ежегодном рейтинге, станет известно 12 декабря. В прошлом году его возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://1prime.ru/20241209/tramp-853432908.html

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дональд трамп, марк цукерберг, биньямин нетаньяху, росфинмониторинг, meta, рейтинг