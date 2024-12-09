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Банк "Траст" уменьшил сумму рекордного иска к экс-топам "Рост банка"

Банк "Траст" уменьшил сумму рекордного иска к экс-топам "Рост банка" - 09.12.2024, ПРАЙМ

Банк "Траст" уменьшил сумму рекордного иска к экс-топам "Рост банка"

Банк "Траст" в арбитражном суде Москвы заявил об уменьшении суммы своего иска к бывшему владельцу "Рост банка" Микаилу Шишханову и трем другим лицам,... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T11:51+0300

2024-12-09T11:51+0300

2024-12-09T11:51+0300

россия

суд

траст

рост банк

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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Банк "Траст" в арбитражном суде Москвы заявил об уменьшении суммы своего иска к бывшему владельцу "Рост банка" Микаилу Шишханову и трем другим лицам, контролировавшим этот банк, с более 306,5 миллиарда до более 303,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Это рекордный по сумме требований иск о взыскании убытков, когда-либо предъявлявшийся в России к бывшим контролирующим лицам банков. Кроме Шишханова, ответчиками в нем указаны бывшие предправления Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов и бывший член совета директоров Александр Лукин. По мнению истца, ответчики в 2015-2017 годах одобрили несколько сделок, причинивших ущерб "Рост банку" (впоследствии был присоединен к "Трасту"). Уточнение суммы иска связано с эпизодом, касающимся сделки по внесению "Рост банком" почти 50 миллиардов рублей в уставный капитал ООО "Рост капитал". Ранее юрист "Траста" говорил, что на эти деньги "Рост капиталом" было куплено 14 компаний и два объекта недвижимости по цене в 4,6 раза выше рыночной, часть из них потом продали. По этому эпизоду истец сначала вменял ответчикам более 38 миллиардов рублей убытков. После завершения банкротства "Рост капитала" выяснилось, что его имущество было продано на 3 миллиарда рублей дороже, чем оценивалось ранее, поэтому размер убытков снижен на эту сумму, пояснил в понедельник представитель "Траста". Ответчики факт причинения убытков не признают. Ранее они просили назначить экспертизу по этому эпизоду, но суд ходатайство отклонил. Рассмотрение дела по ходатайству ответчиков отложено на январь. Суд в сентябре 2020 года одновременно с возбуждением производства по делу принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков. Активы Шишханова были заморожены в пределах всей суммы иска - более 306,5 миллиарда рублей, активы Любенцова - на 305,2 миллиарда, Лукина - на 263,3 миллиарда, Фарафонтова - на 23,7 миллиарда рублей. Суд сделал исключение только для денежных средств ответчиков в размере 80% заработной платы. ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.

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россия, суд, траст, рост банк