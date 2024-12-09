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Названы цены на новогодние украшения для дома

Названы цены на новогодние украшения для дома - 09.12.2024, ПРАЙМ

Названы цены на новогодние украшения для дома

Минимальный набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в среднем в 3-5 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T03:30+0300

2024-12-09T03:30+0300

2024-12-09T03:30+0300

бизнес

общество

москва

wildberries

obi

ашан

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минимальный набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в среднем в 3-5 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и маркетплейсов. "Новогодний декор за год в среднем подорожал на 10%. Теперь средняя стоимость минимального набора украшений - искусственная ель, гирлянда, игрушки - начинается в среднем от 3 тысяч рублей", - рассказал категорийный менеджер сети OBI Алексей Осипов. По данным "Лемана Про", стоимость стандартного набора для украшения квартиры к Новому году составляет примерно 3-5 тысяч рублей, за год цены на них выросли на 8-10%. В "Ашане" стоимость пластикового елочного шара диаметром 3 сантиметра начинается от 5,99 рубля, стеклянного диаметром 6 сантиметров - от 59,99 рубля. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, искусственную елку высотой 20 сантиметров - за 159,99 рубля, 180-сантиметровая искусственная елка обойдется уже в 1690 рублей 99 копеек. Стоимость комплекта из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды и елочных игрушек начинается от 4,3 тысячи рублей. В дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно 1,5 тысячи рублей, рассказала категорийный менеджер по сезонным и праздничным товарам сети Анастасия Козлова. По ее оценке за год его стоимость увеличилась на 5-7%. Как сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. к концу ноября россияне уже купили в полтора раза больше товаров из категории новогоднего декора в сравнении с прошлым годом. Наибольшей популярностью на маркетплейсе пользуются декоративные венки, интерьерные и уличные гирлянды, искусственные елки и подставки для них, мишура, снежинки, снежные шары и светодиодные фигуры. Рекордсмены по востребованности на Wildberries - снежинки и новогодние венки, спрос на них вырос в 2,3 и 1,9 раза соответственно. На "Яндекс.Маркете" в ноябре спрос на елочные игрушки увеличился в 1,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года, а на искусственные ели - в среднем вдвое, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, wildberries, obi, ашан