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Некоторые страны Европы прекращают предоставлять убежища сирийцам
Некоторые страны Европы прекращают предоставлять убежища сирийцам - 09.12.2024, ПРАЙМ
Некоторые страны Европы прекращают предоставлять убежища сирийцам
Норвегия и Дания приняли решение о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийских беженцев, сообщают норвежское иммиграционное... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:41+0300
2024-12-09T18:41+0300
2024-12-09T18:41+0300
общество
норвегия
сирия
миграция
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Норвегия и Дания приняли решение о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийских беженцев, сообщают норвежское иммиграционное управление (UDI) и датский совет по делам беженцев."Норвежское иммиграционное управление приняло решение приостановить (рассмотрение - ред.) прошений о предоставлении убежища из Сирии до дальнейшего уведомления", - следует из заявления UDI.Как указывает UDI, совет не будет обрабатывать заявления о предоставлении убежища от сирийцев, которые обратились за убежищем в Норвегии. Отмечается, что решение вступает в силу с 9 декабря 2024 года.Кроме того, как сообщил датский совет по делам беженцев, власти страны приняли решение приостановить рассмотрение дел, "касающихся лиц из Сирии", из-за неопределенной ситуации в стране.Датское ведомство отмечает, что совет внимательно следит за развитием событий в Сирии и обсудит ситуацию и ее последствия на следующем заседании 16 января 2025 года.Об аналогичном решении чуть позже объявила шведская миграционная служба. Бельгия также приостанавливает рассмотрение запросов на убежище от сирийцев до прояснения ситуации в стране, переживающей смену власти. Австрия прекращает процедуры предоставления убежища сирийцам, мера затрагивает около 7 300 открытых дел, воссоединение семей также приостанавливается.
https://1prime.ru/20241209/siriya-853441502.html
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общество , норвегия, сирия, миграция
Общество , НОРВЕГИЯ, СИРИЯ, миграция
Некоторые страны Европы прекращают предоставлять убежища сирийцам
Норвегия, Дания и Швеция прекращают предоставлять убежища сирийцам
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Норвегия и Дания приняли решение о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийских беженцев, сообщают норвежское иммиграционное управление (UDI) и датский совет по делам беженцев.
"Норвежское иммиграционное управление приняло решение приостановить (рассмотрение - ред.) прошений о предоставлении убежища из Сирии до дальнейшего уведомления", - следует из заявления UDI.
Как указывает UDI, совет не будет обрабатывать заявления о предоставлении убежища от сирийцев, которые обратились за убежищем в Норвегии. Отмечается, что решение вступает в силу с 9 декабря 2024 года.
Кроме того, как сообщил датский совет по делам беженцев, власти страны приняли решение приостановить рассмотрение дел, "касающихся лиц из Сирии", из-за неопределенной ситуации в стране.
Датское ведомство отмечает, что совет внимательно следит за развитием событий в Сирии и обсудит ситуацию и ее последствия на следующем заседании 16 января 2025 года.
Об аналогичном решении чуть позже объявила шведская миграционная служба.
Бельгия также приостанавливает рассмотрение запросов на убежище от сирийцев до прояснения ситуации в стране, переживающей смену власти. Австрия прекращает процедуры предоставления убежища сирийцам, мера затрагивает около 7 300 открытых дел, воссоединение семей также приостанавливается.
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход