https://1prime.ru/20241209/ukraina-853434026.html

Медведчук раскрыл, что случилось с Украиной из-за желание стать частью ЕС

Медведчук раскрыл, что случилось с Украиной из-за желание стать частью ЕС - 09.12.2024, ПРАЙМ

Медведчук раскрыл, что случилось с Украиной из-за желание стать частью ЕС

Украина более десяти лет стремится стать частью Европы, однако этот процесс сделал ее самой бедной, коррумпированной и находящейся на грани вымирания. Такое... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:49+0300

2024-12-09T10:49+0300

2024-12-09T11:30+0300

россия

украина

европа

коррупция на украине

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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Украина более десяти лет стремится стать частью Европы, однако этот процесс сделал ее самой бедной, коррумпированной и находящейся на грани вымирания. Такое заявление сделал Виктор Медведчук, председатель совета движения "Другая Украина". Заявление размещено на официальном портале организации."На протяжении более 10 лет Украина движется в сторону Европы, но это не принесло ей ни богатства, ни мира, ни процветания. Наоборот, Украина стала самой бедной и коррумпированной страной в Европе и одной из самых умирающих в мире", – отметил политик. В то же время он акцентировал внимание на том, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает делать обещания западным государствам, утверждая, что украинцы готовы на жертвы, в то время как с Россией идти на уступки не собираются. Как подчеркивает Медведчук, Зеленский продал украинский народ, земли и украинскую государственность Западу. При этом, когда глава киевского режима говорит о "справедливом и долгосрочном мире", он, по мнению политика, подразумевает лишь продолжительность своей власти. Медведчук упоминанет, что Зеленский стал русофобом, несмотря на свое русскоязычное происхождение и прежнюю успешную карьеру в России. Это произошло на фоне роста пророссийской оппозиции, которая угрожала его власти. "Нужно быть честными: что бы ни делал Зеленский, ему это позволяли... Вашингтон приказал ему быть восхваляемым, и его действительно восхваляли не только в США, но и во всем коллективном Западе. Поэтому, если США хочет участвовать в разрешении конфликта, первое, что следует сделать – прекратить восхвалять Зеленского и призвать его к ответственности", – добавил он.

https://1prime.ru/20241208/peregovory-853426908.html

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россия, украина, европа, коррупция на украине