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На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому - 09.12.2024, ПРАЙМ
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому
Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T11:49+0300
2024-12-09T11:49+0300
2024-12-09T11:49+0300
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Практически половина Верховной рады одевается, как бомжи. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.Таким образом он прокомментировал слова экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд главы киевского режима во время встречи с Дональдом Трампом в Париже неуважением к американскому народу."Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что таким образом украинские парламентарии стремятся копировать своего "фюрера".7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. В тот же день во французской столице состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, его коллеги Эмманюэля Макрона, а также украинского лидера Владимира Зеленского. 8 декабря Нотр-Дам открылся для посетителей.
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украина, сша, дональд трамп
УКРАИНА, США, Дональд Трамп
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому
Депутат Рады сравнил Зеленского с бомжом после претензий экс-советника Трампа
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Практически половина Верховной рады одевается, как бомжи. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Таким образом он прокомментировал слова экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд главы киевского режима во время встречи с Дональдом Трампом в Париже неуважением к американскому народу.
"Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что таким образом украинские парламентарии стремятся копировать своего "фюрера".
7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. В тот же день во французской столице состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, его коллеги Эмманюэля Макрона, а также украинского лидера Владимира Зеленского. 8 декабря Нотр-Дам открылся для посетителей.
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама