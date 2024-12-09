https://1prime.ru/20241209/ukraina-853434762.html

На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому

На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому - 09.12.2024, ПРАЙМ

На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому

Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T11:49+0300

2024-12-09T11:49+0300

2024-12-09T11:49+0300

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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Практически половина Верховной рады одевается, как бомжи. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.Таким образом он прокомментировал слова экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд главы киевского режима во время встречи с Дональдом Трампом в Париже неуважением к американскому народу."Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что таким образом украинские парламентарии стремятся копировать своего "фюрера".7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. В тот же день во французской столице состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, его коллеги Эмманюэля Макрона, а также украинского лидера Владимира Зеленского. 8 декабря Нотр-Дам открылся для посетителей.

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украина, сша, дональд трамп