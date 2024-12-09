Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241209/ukraina-853434762.html
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому - 09.12.2024, ПРАЙМ
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому
Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T11:49+0300
2024-12-09T11:49+0300
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Практически половина Верховной рады одевается, как бомжи. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.Таким образом он прокомментировал слова экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд главы киевского режима во время встречи с Дональдом Трампом в Париже неуважением к американскому народу."Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что таким образом украинские парламентарии стремятся копировать своего "фюрера".7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. В тот же день во французской столице состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, его коллеги Эмманюэля Макрона, а также украинского лидера Владимира Зеленского. 8 декабря Нотр-Дам открылся для посетителей.
https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853420701.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп
УКРАИНА, США, Дональд Трамп
11:49 09.12.2024
 
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому

Депутат Рады сравнил Зеленского с бомжом после претензий экс-советника Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Практически половина Верховной рады одевается, как бомжи. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Таким образом он прокомментировал слова экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд главы киевского режима во время встречи с Дональдом Трампом в Париже неуважением к американскому народу.
"Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что таким образом украинские парламентарии стремятся копировать своего "фюрера".
7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. В тот же день во французской столице состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, его коллеги Эмманюэля Макрона, а также украинского лидера Владимира Зеленского. 8 декабря Нотр-Дам открылся для посетителей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
Вчера, 10:04
 
УКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала