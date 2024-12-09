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ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро - 09.12.2024, ПРАЙМ
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ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро
ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро - 09.12.2024, ПРАЙМ
ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро
Совет Европейского Союза одобрил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро, этот платеж будет осуществлен в ближайшее... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T14:59+0300
2024-12-09T15:07+0300
европа
украина
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза одобрил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро, этот платеж будет осуществлен в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении ведомства. "Украина в ближайшее время получит 4,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС утвердил второй платеж в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов Украины", - говорится в документе.В середине ноября текущего года Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение об этом должно было утвердить Совет ЕС. В августе Еврокомиссия информировала, что приняла решение о переводе Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму более 4,1 миллиарда евро, который был согласован ранее Советом ЕС. В период с марта по июнь ЕК перевела Киеву около 7,9 миллиарда евро в рамках предварительного финансирования этой программы. После последнего перевода в этом году общий объем средств, выделенных ЕС для поддержки Украины в 2024 году, достигнет примерно 16,1 миллиарда евро. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период до 2027 года с рядом строгих условий. Также было решено разработать механизм и порядок отчетности, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет ежегодно согласовываться и утверждаться. В конце марта правительство Украины сообщило о том, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло Киеву доступ к финансовой помощи объединения.
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европа, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
14:59 09.12.2024 (обновлено: 15:07 09.12.2024)
 
ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша помощи на 4,2 миллиарда евро

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза одобрил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро, этот платеж будет осуществлен в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Украина в ближайшее время получит 4,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС утвердил второй платеж в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов Украины", - говорится в документе.
В середине ноября текущего года Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение об этом должно было утвердить Совет ЕС.
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2 декабря, 23:35
В августе Еврокомиссия информировала, что приняла решение о переводе Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму более 4,1 миллиарда евро, который был согласован ранее Советом ЕС. В период с марта по июнь ЕК перевела Киеву около 7,9 миллиарда евро в рамках предварительного финансирования этой программы. После последнего перевода в этом году общий объем средств, выделенных ЕС для поддержки Украины в 2024 году, достигнет примерно 16,1 миллиарда евро.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период до 2027 года с рядом строгих условий. Также было решено разработать механизм и порядок отчетности, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет ежегодно согласовываться и утверждаться.
В конце марта правительство Украины сообщило о том, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло Киеву доступ к финансовой помощи объединения.
 
ЕВРОПАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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