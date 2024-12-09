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ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро
ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро - 09.12.2024, ПРАЙМ
ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро
Совет Европейского Союза одобрил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро, этот платеж будет осуществлен в ближайшее... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T14:59+0300
2024-12-09T14:59+0300
2024-12-09T15:07+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза одобрил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро, этот платеж будет осуществлен в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении ведомства. "Украина в ближайшее время получит 4,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС утвердил второй платеж в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов Украины", - говорится в документе.В середине ноября текущего года Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение об этом должно было утвердить Совет ЕС. В августе Еврокомиссия информировала, что приняла решение о переводе Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму более 4,1 миллиарда евро, который был согласован ранее Советом ЕС. В период с марта по июнь ЕК перевела Киеву около 7,9 миллиарда евро в рамках предварительного финансирования этой программы. После последнего перевода в этом году общий объем средств, выделенных ЕС для поддержки Украины в 2024 году, достигнет примерно 16,1 миллиарда евро. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период до 2027 года с рядом строгих условий. Также было решено разработать механизм и порядок отчетности, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет ежегодно согласовываться и утверждаться. В конце марта правительство Украины сообщило о том, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло Киеву доступ к финансовой помощи объединения.
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европа, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
ЕС утвердил очередную выплату Киеву на сумму 4,2 миллиарда евро
Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша помощи на 4,2 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза одобрил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро, этот платеж будет осуществлен в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Украина в ближайшее время получит 4,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС утвердил второй платеж в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов Украины", - говорится в документе.
В середине ноября текущего года Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение об этом должно было утвердить Совет ЕС.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи
В августе Еврокомиссия информировала, что приняла решение о переводе Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму более 4,1 миллиарда евро, который был согласован ранее Советом ЕС. В период с марта по июнь ЕК перевела Киеву около 7,9 миллиарда евро в рамках предварительного финансирования этой программы. После последнего перевода в этом году общий объем средств, выделенных ЕС для поддержки Украины в 2024 году, достигнет примерно 16,1 миллиарда евро.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период до 2027 года с рядом строгих условий. Также было решено разработать механизм и порядок отчетности, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет ежегодно согласовываться и утверждаться.
В конце марта правительство Украины сообщило о том, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло Киеву доступ к финансовой помощи объединения.