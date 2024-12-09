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В Польше раскрыли планы Запада на Украину
В Польше раскрыли планы Запада на Украину - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Польше раскрыли планы Запада на Украину
Запад на протяжении десятилетий выстраивал свои экономические и военные стратегии в отношении Украины, утверждает журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:14+0300
2024-12-09T17:14+0300
2024-12-09T17:14+0300
польша
украина
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Запад на протяжении десятилетий выстраивал свои экономические и военные стратегии в отношении Украины, утверждает журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук. По его словам, трудности в Украине начались задолго до нынешнего конфликта — сразу после развала СССР, когда произошло разграбление национальных активов и ресурсов страны. Карольчук подчеркнул, что в постсоветский период на Украине действительно сформировалась олигархия, которая стремилась углубить связи с Западом. Однако он добавил, что западные государства также имели свои планы относительно Украины, которые выходили за рамки исключительно экономических интересов. Обозреватель отметил, что Украина для западных стран рассматривалась как "легкая закуска", в то время как "главным блюдом" была огромная Россия с ее природными ресурсами. Недавно министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что общая сумма военной помощи Украине от союзников с начала российской операции превысила 119 миллиардов долларов, из которых 62 миллиарда пришли от США. В ответ Россия утверждает, что поставки вооружения Украине препятствуют мирному разрешению конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его мнению, США и НАТО не только поставляют вооружение, но и обучают военный персонал на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. Кремль также подчеркивает, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и негативно скажется на ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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польша, украина, запад
В Польше раскрыли планы Запада на Украину
MP: Запад строил свои экономические и военные планы на Украину
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Запад на протяжении десятилетий выстраивал свои экономические и военные стратегии в отношении Украины, утверждает журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук.
По его словам, трудности в Украине начались задолго до нынешнего конфликта — сразу после развала СССР, когда произошло разграбление национальных активов и ресурсов страны.
Карольчук подчеркнул, что в постсоветский период на Украине действительно сформировалась олигархия, которая стремилась углубить связи с Западом. Однако он добавил, что западные государства также имели свои планы относительно Украины, которые выходили за рамки исключительно экономических интересов.
Обозреватель отметил, что Украина для западных стран рассматривалась как "легкая закуска", в то время как "главным блюдом" была огромная Россия с ее природными ресурсами.
Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО
Недавно министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что общая сумма военной помощи Украине от союзников с начала российской операции превысила 119 миллиардов долларов, из которых 62 миллиарда пришли от США. В ответ Россия утверждает, что поставки вооружения Украине препятствуют мирному разрешению конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его мнению, США и НАТО не только поставляют вооружение, но и обучают военный персонал на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. Кремль также подчеркивает, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и негативно скажется на ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>