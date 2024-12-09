https://1prime.ru/20241209/ukraina-853442739.html

В Польше раскрыли планы Запада на Украину

В Польше раскрыли планы Запада на Украину - 09.12.2024, ПРАЙМ

В Польше раскрыли планы Запада на Украину

Запад на протяжении десятилетий выстраивал свои экономические и военные стратегии в отношении Украины, утверждает журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T17:14+0300

2024-12-09T17:14+0300

2024-12-09T17:14+0300

польша

украина

запад

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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Запад на протяжении десятилетий выстраивал свои экономические и военные стратегии в отношении Украины, утверждает журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук. По его словам, трудности в Украине начались задолго до нынешнего конфликта — сразу после развала СССР, когда произошло разграбление национальных активов и ресурсов страны. Карольчук подчеркнул, что в постсоветский период на Украине действительно сформировалась олигархия, которая стремилась углубить связи с Западом. Однако он добавил, что западные государства также имели свои планы относительно Украины, которые выходили за рамки исключительно экономических интересов. Обозреватель отметил, что Украина для западных стран рассматривалась как "легкая закуска", в то время как "главным блюдом" была огромная Россия с ее природными ресурсами. Недавно министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что общая сумма военной помощи Украине от союзников с начала российской операции превысила 119 миллиардов долларов, из которых 62 миллиарда пришли от США. В ответ Россия утверждает, что поставки вооружения Украине препятствуют мирному разрешению конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его мнению, США и НАТО не только поставляют вооружение, но и обучают военный персонал на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. Кремль также подчеркивает, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и негативно скажется на ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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польша, украина, запад