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Крупнейшие российские экспортеры сократили продажу валюты - 09.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241209/valyuta-853444682.html
Крупнейшие российские экспортеры сократили продажу валюты
Крупнейшие российские экспортеры сократили продажу валюты - 09.12.2024, ПРАЙМ
Крупнейшие российские экспортеры сократили продажу валюты
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами упали в ноябре на 23% к октябрю, до 8 миллиардов долларов на фоне погашения валютных кредитов перед российскими... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:19+0300
2024-12-09T18:20+0300
экономика
россия
экспортеры
иностранная валюта
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами упали в ноябре на 23% к октябрю, до 8 миллиардов долларов на фоне погашения валютных кредитов перед российскими банками, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в ноябре составили 8 миллиардов долларов, снизившись на 23% относительно предыдущего месяца на фоне необходимости погашения валютных кредитов перед российскими банками. Среднедневные чистые продажи снизились на 16% и составили 379 миллионов долларов", - говорится в обзоре. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в сентябре 2024 года составило 60%, уменьшившись на 28 процентных пунктов относительно августа на фоне повышенных объемов покупки валюты экспортерами в сентябре с целью погашения валютных обязательств. В октябре 2024 года происходило восстановление доли продаваемой валютной выручки: показатель вырос до 76%, оценил ЦБ РФ.
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россия, экспортеры, иностранная валюта
Экономика, РОССИЯ, экспортеры, иностранная валюта
18:19 09.12.2024 (обновлено: 18:20 09.12.2024)
 
Крупнейшие российские экспортеры сократили продажу валюты

Крупнейшие российские экспортеры сократили продажу валюты на 23%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро, долларов США и китайских юаней
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами упали в ноябре на 23% к октябрю, до 8 миллиардов долларов на фоне погашения валютных кредитов перед российскими банками, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в ноябре составили 8 миллиардов долларов, снизившись на 23% относительно предыдущего месяца на фоне необходимости погашения валютных кредитов перед российскими банками. Среднедневные чистые продажи снизились на 16% и составили 379 миллионов долларов", - говорится в обзоре.
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Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в сентябре 2024 года составило 60%, уменьшившись на 28 процентных пунктов относительно августа на фоне повышенных объемов покупки валюты экспортерами в сентябре с целью погашения валютных обязательств. В октябре 2024 года происходило восстановление доли продаваемой валютной выручки: показатель вырос до 76%, оценил ЦБ РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯэкспортерыиностранная валюта
 
 
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