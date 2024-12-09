https://1prime.ru/20241209/valyuta-853445095.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 декабря - 09.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,30 копейки, до 13,5240 рубля, курс доллара - на 4,56 копейки, до 99,3759 рубля,... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:36+0300
2024-12-09T18:36+0300
2024-12-09T18:37+0300
экономика
банк россии
юань
доллар
евро
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,30 копейки, до 13,5240 рубля, курс доллара - на 4,56 копейки, до 99,3759 рубля, курс евро - на 1,20 рубля, до 105,0996 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241206/gref-853389807.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 декабря
ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 13,52, доллара - 99,38 , евро - 105,1 руб
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,30 копейки, до 13,5240 рубля, курс доллара - на 4,56 копейки, до 99,3759 рубля, курс евро - на 1,20 рубля, до 105,0996 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
Греф призвал Банк России не играть в бизнес
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.