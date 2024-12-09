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Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку

Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку - 09.12.2024, ПРАЙМ

Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку

Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку. Они протестуют против сокращения части производства, сообщил... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T15:51+0300

2024-12-09T15:51+0300

2024-12-09T15:51+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку. Они протестуют против сокращения части производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. В понедельник забастовки проходят на девяти заводах автоконцерна в ФРГ. Работа на предприятиях будет остановлена на 4 часа в каждую смену. Так, примерно 2,7 тысячи сотрудников завода в Брауншвейге участвуют в забастовке. На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. По данным издания Handelsblatt, только из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время забастовки на прошлой неделе концерн потерял прибыль в размере около 40 тысяч евро за минуту забастовки. Это происходит на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза.О планах концерна в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест сообщила ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло.В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. Руководители предприятия и ранее задумывались о сокращениях во имя экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, нынешняя решимость связана со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. Увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, и сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ.

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бизнес, мировая экономика, германия, volkswagen, европа, ig metall, handelsblatt