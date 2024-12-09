https://1prime.ru/20241209/volodin-853439351.html

Володин рассказал об ослаблении США международных институтов

Володин рассказал об ослаблении США международных институтов - 09.12.2024, ПРАЙМ

Володин рассказал об ослаблении США международных институтов

Международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны США и Запада, что привело к росту напряжения в мире, в том числе на Ближнем Востоке, считает... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T15:10+0300

2024-12-09T15:10+0300

2024-12-09T15:10+0300

россия

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны США и Запада, что привело к росту напряжения в мире, в том числе на Ближнем Востоке, считает председатель ГД Вячеслав Володин.В понедельник в Москве прошло пленарное заседание ПА ОДКБ."Когда речь идет о мире и его безопасности, очень важно, чтобы были выработаны понятные принципы. Увы, на сегодняшний день эти принципы, некогда жизнью своей наработанные по окончании Второй мировой войны, были попраны. А международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны Соединенных Штатов Америки, Англии, других европейских государств", - сказал он на заседании.Володин отметил, что всё это привело к росту напряжения и к тем последствиям, которые сейчас видны во всём мире."Это не только ситуация, характерная для Ближнего Востока. Мы с вами видим, что происходило в той же Европе, и когда здесь наши коллеги говорили об Афганистане, это тоже следствие тех процессов, которые являются виной Соединённых Штатов Америки, учитывая, что именно они развязали, желая удержать гегемонию и сделать всё для того, чтобы мир был однополярным, но как мы видим, ни к чему хорошему это не провело", - добавил он.Володин сообщил, что позиция ПА ОДКБ заключается в необходимости построения справедливого мироустройства, многополярного. По его словам, нужно выстраивать отношения на принципах дружбы, взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества.

https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093526.html

сша

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россия, сша, вячеслав володин