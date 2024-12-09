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ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона

ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона - 09.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android, а пользователи устройств на iOS могут... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:03+0300

2024-12-09T10:03+0300

2024-12-09T10:03+0300

россия

втб

платежный сервис

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android, а пользователи устройств на iOS могут воспользоваться функцией с помощью платежного стикера, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."ВТБ запустил свой pay-сервис для офлайн-покупок.., сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay. Он позволит клиентам банка совершать покупки смартфоном в одно касание на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах", - говорится в сообщении.Клиенты могут подключить карты "Мир" ВТБ к новому сервису в приложении "ВТБ Онлайн". Для оплаты на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к терминалу. Сервис доступен для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC, а пользователи с устройствами на базе iOS могут получить бесплатный платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно."По данным ВТБ, к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в 2 раза. Банки активно развивают свои сервисы бесконтактной оплаты, и теперь клиентам ВТБ доступно собственное платежное приложение. Пользователи могут оплачивать покупки на кассах одним касанием смартфона. За несколько дней после запуска более 30 тысяч клиентов уже подключили себе ВТБ Pay. Мы ожидаем, что к концу года сервисом будут пользоваться около 200 тысяч клиентов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина.Ранее банк запустил онлайн-оплату на портале "Госуслуги" без комиссии по кнопке "ВТБ Pay", в настоящее время через сервис проходит более 300 тысяч оплат в месяц.Банк в 2025 году планирует расширить функциональность сервиса, а пользователи смогут получить повышенный кешбэк за покупки через "ВТБ Pay".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, платежный сервис