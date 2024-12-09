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ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона - 09.12.2024, ПРАЙМ
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ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона
ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона - 09.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона
ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android, а пользователи устройств на iOS могут... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T10:03+0300
2024-12-09T10:03+0300
россия
втб
платежный сервис
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android, а пользователи устройств на iOS могут воспользоваться функцией с помощью платежного стикера, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."ВТБ запустил свой pay-сервис для офлайн-покупок.., сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay. Он позволит клиентам банка совершать покупки смартфоном в одно касание на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах", - говорится в сообщении.Клиенты могут подключить карты "Мир" ВТБ к новому сервису в приложении "ВТБ Онлайн". Для оплаты на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к терминалу. Сервис доступен для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC, а пользователи с устройствами на базе iOS могут получить бесплатный платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно."По данным ВТБ, к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в 2 раза. Банки активно развивают свои сервисы бесконтактной оплаты, и теперь клиентам ВТБ доступно собственное платежное приложение. Пользователи могут оплачивать покупки на кассах одним касанием смартфона. За несколько дней после запуска более 30 тысяч клиентов уже подключили себе ВТБ Pay. Мы ожидаем, что к концу года сервисом будут пользоваться около 200 тысяч клиентов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина.Ранее банк запустил онлайн-оплату на портале "Госуслуги" без комиссии по кнопке "ВТБ Pay", в настоящее время через сервис проходит более 300 тысяч оплат в месяц.Банк в 2025 году планирует расширить функциональность сервиса, а пользователи смогут получить повышенный кешбэк за покупки через "ВТБ Pay".
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192
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, втб, платежный сервис
РОССИЯ, ВТБ, платежный сервис
10:03 09.12.2024
 
ВТБ запустил pay-сервис для офлайн-покупок с помощью смартфона

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты для офлайн-покупок с помощью телефона

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android, а пользователи устройств на iOS могут воспользоваться функцией с помощью платежного стикера, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"ВТБ запустил свой pay-сервис для офлайн-покупок.., сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay. Он позволит клиентам банка совершать покупки смартфоном в одно касание на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах", - говорится в сообщении.
Клиенты могут подключить карты "Мир" ВТБ к новому сервису в приложении "ВТБ Онлайн". Для оплаты на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к терминалу. Сервис доступен для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC, а пользователи с устройствами на базе iOS могут получить бесплатный платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно.
Автотор - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
ВТБ ждет снижения продаж новых легковых автомобилей в России
6 декабря, 14:14
"По данным ВТБ, к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в 2 раза. Банки активно развивают свои сервисы бесконтактной оплаты, и теперь клиентам ВТБ доступно собственное платежное приложение. Пользователи могут оплачивать покупки на кассах одним касанием смартфона. За несколько дней после запуска более 30 тысяч клиентов уже подключили себе ВТБ Pay. Мы ожидаем, что к концу года сервисом будут пользоваться около 200 тысяч клиентов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина.
Ранее банк запустил онлайн-оплату на портале "Госуслуги" без комиссии по кнопке "ВТБ Pay", в настоящее время через сервис проходит более 300 тысяч оплат в месяц.
Банк в 2025 году планирует расширить функциональность сервиса, а пользователи смогут получить повышенный кешбэк за покупки через "ВТБ Pay".
 
РОССИЯВТБплатежный сервис
 
 
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