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ВВП Японии в III квартале вырос на 1,2%

ВВП Японии в III квартале вырос на 1,2% - 09.12.2024, ПРАЙМ

ВВП Японии в III квартале вырос на 1,2%

ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 1,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T07:52+0300

2024-12-09T07:52+0300

2024-12-09T07:52+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 1,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Предварительная оценка, опубликованная в ноябре, предполагала рост на 0,9% в пересчете на год. В квартальном выражении ВВП страны в третьем квартале увеличился на 0,3% после увеличения на 0,5% кварталом ранее. Первая оценка показывала рост на 0,2%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале в квартальном выражении увеличился на 0,7%, предварительная оценка показывала увеличение на 0,9%. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 1,1% в квартальном выражении, частных - на 0,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,1%, а импорт - на 1,8%.

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мировая экономика, япония, москва