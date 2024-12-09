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Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров

Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров - 09.12.2024, ПРАЙМ

Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров

Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T18:28+0300

2024-12-09T18:28+0300

2024-12-09T18:28+0300

херсонская область

общество

рф

лнр

владимир путин

росгвардия

фсб

выплаты

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, волонтеров и командированных в зону СВО. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина. Выплаты распространят на военнослужащих, проходящих службу в национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, решение коснется тех, кто был командирован в новые регионы для замещения государственных и муниципальных должностей, а также военнослужащих спасательных воинских формирований. Указ затронет также сотрудников федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников госпредприятий и сотрудников Следственного комитета.

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херсонская область

рф

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херсонская область, общество , рф, лнр, владимир путин, росгвардия, фсб, выплаты