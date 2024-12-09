Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241209/vyplaty-853444949.html
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров - 09.12.2024, ПРАЙМ
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров
Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:28+0300
2024-12-09T18:28+0300
херсонская область
общество
рф
лнр
владимир путин
росгвардия
фсб
выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, волонтеров и командированных в зону СВО. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина. Выплаты распространят на военнослужащих, проходящих службу в национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, решение коснется тех, кто был командирован в новые регионы для замещения государственных и муниципальных должностей, а также военнослужащих спасательных воинских формирований. Указ затронет также сотрудников федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников госпредприятий и сотрудников Следственного комитета.
https://1prime.ru/20241130/pravitel'stvo-853218636.html
херсонская область
рф
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, общество , рф, лнр, владимир путин, росгвардия, фсб, выплаты
Херсонская область, Общество , РФ, ЛНР, Владимир Путин, Росгвардия, ФСБ, выплаты
18:28 09.12.2024
 
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров

Выплаты участникам СВО за инвалидность в 4 млн руб распространили на волонтеров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, волонтеров и командированных в зону СВО. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Выплаты распространят на военнослужащих, проходящих службу в национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Помимо этого, решение коснется тех, кто был командирован в новые регионы для замещения государственных и муниципальных должностей, а также военнослужащих спасательных воинских формирований. Указ затронет также сотрудников федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников госпредприятий и сотрудников Следственного комитета.
Правительство утвердило правила выплаты сотрудникам госорганов
30 ноября, 00:22
 
Херсонская областьОбществоРФЛНРВладимир ПутинРосгвардияФСБвыплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала