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Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров - 09.12.2024, ПРАЙМ
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров
Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T18:28+0300
2024-12-09T18:28+0300
2024-12-09T18:28+0300
херсонская область
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выплаты
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, волонтеров и командированных в зону СВО. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина. Выплаты распространят на военнослужащих, проходящих службу в национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, решение коснется тех, кто был командирован в новые регионы для замещения государственных и муниципальных должностей, а также военнослужащих спасательных воинских формирований. Указ затронет также сотрудников федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников госпредприятий и сотрудников Следственного комитета.
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херсонская область, общество , рф, лнр, владимир путин, росгвардия, фсб, выплаты
Херсонская область, Общество , РФ, ЛНР, Владимир Путин, Росгвардия, ФСБ, выплаты
Выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров
Выплаты участникам СВО за инвалидность в 4 млн руб распространили на волонтеров
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, теперь будет касаться сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, волонтеров и командированных в зону СВО. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Выплаты распространят на военнослужащих, проходящих службу в национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Помимо этого, решение коснется тех, кто был командирован в новые регионы для замещения государственных и муниципальных должностей, а также военнослужащих спасательных воинских формирований. Указ затронет также сотрудников федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников госпредприятий и сотрудников Следственного комитета.
Правительство утвердило правила выплаты сотрудникам госорганов