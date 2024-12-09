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Россиянам рассказали, что теперь можно купить на "Яндекс Маркете"

Россиянам рассказали, что теперь можно купить на "Яндекс Маркете" - 09.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что теперь можно купить на "Яндекс Маркете"

Для пользователей "Яндекс Маркета" стала доступна новая категория товаров - автомобили; пока их могут заказать только жители Москвы, но в следующем году сервис... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T08:17+0300

2024-12-09T08:17+0300

2024-12-09T08:35+0300

россия

яндекс маркет

авторынок рф

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Для пользователей "Яндекс Маркета" стала доступна новая категория товаров - автомобили; пока их могут заказать только жители Москвы, но в следующем году сервис появится и в других городах, говорится в релизе компании. Согласно релизу, пользователи платформы теперь могут искать и сравнивать машины в едином месте и выбирать подходящий для себя автомобиль. Отмечается, что москвичи уже могут пользоваться сервисом, в то время как в других городах эта категория товаров станет доступна и в других городах России.На маркетплейсе представлены машины китайских автопроизводителей Chery, Jaecoo и Omoda - это кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max NEW, а также Arrizo 8, J7 и J8, C5 и S5. "Яндекс Маркет" планирует сотрудничать и с другими автопроизводителями и дистрибьюторами, чтобы в дальнейшем расширить ассортимент. Пока автомобиль можно приобрести с постоплатой наличными или по банковской карте, а в будущем покупка будет доступна также по предоплате, добавили в компании. "Автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на "Яндекс Маркете". Сейчас в разделе можно найти более 30 миллионов уникальных позиций. Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары. За первые 10 месяцев 2024 года продажи в категории выросли в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - также отметили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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