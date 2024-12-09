https://1prime.ru/20241209/yuzhnaya-koreya-853433608.html

СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны - 09.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну на фоне расследования, связанного с обвинениями в государственной измене в связи с введением... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:31+0300

2024-12-09T10:31+0300

2024-12-09T10:31+0300

южная корея

военное положение

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СЕУЛ, 9 дек – ПРАЙМ. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну на фоне расследования, связанного с обвинениями в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, как сообщает агентство Yonhap. Министерство юстиции приняло это решение вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) направило запрос на введение такого запрета. В ночь на среду Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, подчеркивая необходимость "устранения просеверокорейских сил и сохранения либерального конституционного порядка". Это решение было вызвано действиями оппозиционной Демократической партии, которая поддержала законопроект о сокращении бюджета на заседании парламентского бюджетного комитета и подала ходатайства об импичменте против государственного аудитора и главного прокурора. Оппозиция заявила о намерении выдвинуть обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также против других ключевых участников событий из силы безопасности и полиции. В субботу Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать необходимое количество голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля: только 195 депутатов проголосовали за его отстранение при минимально необходимых 200 голосах. Голосование проходило без участия большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", имеющей 108 мест в парламенте. Внеочередная сессия парламента запланирована на 11 декабря, где будет вновь рассмотрен проект импичмента, и голосование должно состояться в течение 72 часов.

https://1prime.ru/20241203/krizis-853302063.html

южная корея

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южная корея, военное положение