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СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны
СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны - 09.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны
Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну на фоне расследования, связанного с обвинениями в государственной измене в связи с введением... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T10:31+0300
2024-12-09T10:31+0300
2024-12-09T10:31+0300
южная корея
военное положение
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СЕУЛ, 9 дек – ПРАЙМ. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну на фоне расследования, связанного с обвинениями в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, как сообщает агентство Yonhap. Министерство юстиции приняло это решение вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) направило запрос на введение такого запрета. В ночь на среду Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, подчеркивая необходимость "устранения просеверокорейских сил и сохранения либерального конституционного порядка". Это решение было вызвано действиями оппозиционной Демократической партии, которая поддержала законопроект о сокращении бюджета на заседании парламентского бюджетного комитета и подала ходатайства об импичменте против государственного аудитора и главного прокурора. Оппозиция заявила о намерении выдвинуть обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также против других ключевых участников событий из силы безопасности и полиции. В субботу Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать необходимое количество голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля: только 195 депутатов проголосовали за его отстранение при минимально необходимых 200 голосах. Голосование проходило без участия большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", имеющей 108 мест в парламенте. Внеочередная сессия парламента запланирована на 11 декабря, где будет вновь рассмотрен проект импичмента, и голосование должно состояться в течение 72 часов.
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южная корея, военное положение
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, военное положение
СМИ: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны
Yonhap: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны из-за расследования
СЕУЛ, 9 дек – ПРАЙМ. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну на фоне расследования, связанного с обвинениями в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, как сообщает агентство Yonhap.
Министерство юстиции приняло это решение вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) направило запрос на введение такого запрета.
В ночь на среду Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, подчеркивая необходимость "устранения просеверокорейских сил и сохранения либерального конституционного порядка".
Это решение было вызвано действиями оппозиционной Демократической партии, которая поддержала законопроект о сокращении бюджета на заседании парламентского бюджетного комитета и подала ходатайства об импичменте против государственного аудитора и главного прокурора.
Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение
Оппозиция заявила о намерении выдвинуть обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также против других ключевых участников событий из силы безопасности и полиции.
В субботу Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать необходимое количество голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля: только 195 депутатов проголосовали за его отстранение при минимально необходимых 200 голосах.
Голосование проходило без участия большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", имеющей 108 мест в парламенте. Внеочередная сессия парламента запланирована на 11 декабря, где будет вновь рассмотрен проект импичмента, и голосование должно состояться в течение 72 часов.