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Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО
Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО
Ситуация с приглашением Украины в Североатлантический альянс никак не зависит от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом 9 декабря заявил... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T15:29+0300
2024-12-09T15:29+0300
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ситуация с приглашением Украины в Североатлантический альянс никак не зависит от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом 9 декабря заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом на пост канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем."Что касается приглашения в НАТО, тут сложно говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, не имеет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос по приглашению в НАТО, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать что-то с Трампом то, что сегодня пока еще от него не зависит, пока он не в Белом доме", - сказал Зеленский на видео, размещенном в Telegram-канале агентства УНИАН.Агентство France-Presse ранее писало, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже длилась около 35 минут, и после нее участники разошлись без комментариев к собору Нотр-Дам. В воскресенье Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, отметив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позже в интервью телеканалу NBC News он добавил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать такой же помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Однако Трамп пообещал попытаться решить конфликт, добавив: "Если я смогу". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия ознакомилась с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа касательно конфликта на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что украинские потери значительно превышают российские, и эта тенденция может привести к снижению возраста мобилизации в Украине до 18 лет и ужесточению принудительной мобилизации.
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
15:29 09.12.2024
 
Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО

Зеленский: в вопросе приглашения Украины в НАТО ничего не зависит от Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ситуация с приглашением Украины в Североатлантический альянс никак не зависит от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом 9 декабря заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом на пост канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем.
"Что касается приглашения в НАТО, тут сложно говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, не имеет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос по приглашению в НАТО, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать что-то с Трампом то, что сегодня пока еще от него не зависит, пока он не в Белом доме", - сказал Зеленский на видео, размещенном в Telegram-канале агентства УНИАН.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому
11:49
Агентство France-Presse ранее писало, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже длилась около 35 минут, и после нее участники разошлись без комментариев к собору Нотр-Дам.
В воскресенье Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, отметив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позже в интервью телеканалу NBC News он добавил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать такой же помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Однако Трамп пообещал попытаться решить конфликт, добавив: "Если я смогу". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия ознакомилась с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа касательно конфликта на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что украинские потери значительно превышают российские, и эта тенденция может привести к снижению возраста мобилизации в Украине до 18 лет и ужесточению принудительной мобилизации.
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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