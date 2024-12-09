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В Раде прикинули сроки начала бегства с Украины соратников Зеленского
В Раде прикинули сроки начала бегства с Украины соратников Зеленского - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Раде прикинули сроки начала бегства с Украины соратников Зеленского
Никаких шансов удержаться у власти на Украине у Владимира Зеленского нет, а бегство его соратников начнется уже в январе, считает депутат Верховной рады... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:15+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Никаких шансов удержаться у власти на Украине у Владимира Зеленского нет, а бегство его соратников начнется уже в январе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо – ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лёжки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. В ходе предвыборных дебатов он пообещал урегулировать конфликт за один день. Однако в России полагают, что таким простым способом эту сложную проблему разрешить не удастся. В интервью газете New York Post Трамп высказал мнение, что Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.Ранее СМИ сообщали о трех планах урегулирования конфликта, которые есть у избранного президента. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В них входят, в частности, предложение создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство страны в НАТО не отвечает американским интересам. Речь идет также о прекращении огня на основе заморозки по линии фронта.
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общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рада
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада
В Раде прикинули сроки начала бегства с Украины соратников Зеленского
Зеленский утратит власть, а его соратники в январе начнут бежать с Украины – депутат Рады
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Никаких шансов удержаться у власти на Украине у Владимира Зеленского нет, а бегство его соратников начнется уже в январе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо – ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лёжки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. В ходе предвыборных дебатов он пообещал урегулировать конфликт за один день. Однако в России полагают, что таким простым способом эту сложную проблему разрешить не удастся.
В интервью газете New York Post Трамп высказал мнение, что Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
Ранее СМИ сообщали о трех планах урегулирования конфликта, которые есть у избранного президента. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В них входят, в частности, предложение создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство страны в НАТО не отвечает американским интересам. Речь идет также о прекращении огня на основе заморозки по линии фронта.
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому