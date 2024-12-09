Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853443013.html
"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского
"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского - 09.12.2024, ПРАЙМ
"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского
В соцсети X обрушились на Владимира Зеленского с обвинениями в непристойном и крайне неуместном позерстве за наряд, в котором глава киевского режима явил себя... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:15+0300
2024-12-09T17:18+0300
политика
владимир зеленский
костюмы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В соцсети X обрушились на Владимира Зеленского с обвинениями в непристойном и крайне неуместном позерстве за наряд, в котором глава киевского режима явил себя миру в Елисейском дворце в Париже на встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский прибыл на дворцовое мероприятие в черной кофте, отдаленно напоминающей элемент тактической формы, и повседневных брюках, напоминающих что угодно, кроме того, что должно украшать нижнюю часть тела главы европейского государства на встрече с лидерами западного мира.Негодование пользователя с ником Ross Bolla достигло физиологического уровня: "Меня уже тошнит от этого парня, изображает из себя генерала или что-то в этом роде. Надень костюм".Пользователь Irriatatedbyalot, в свою очередь, попытался просветить главу киевского режима на предмет элементарного этикета: "Тебе трудно время от времени надевать костюм? Называется "уважение".В том же ключе выступил Lynne: "Прояви хоть немного уважения. Надень костюм".А у комментатора с ником KellyJo инфантильный подход Зеленского к своим нарядам вызвал грусть и подозрение в присвоении мировых богатств: "Печально, что Зеленский не может одеваться как взрослый человек, имея миллиарды долларов, которые дал ему мир".Со своей стороны Thus Nelda выразил крайнюю озабоченность скудностью гардероба Зеленского: "Неужели у тебя на самом деле нет никакой одежды, которая подошла бы для таких случаев?"Ранее экс-советник Трампа Роджер Стоун обвинил Зеленского в ходе встречи в Париже ни много ни мало в неуважении к американскому народу.
https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853425027.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, костюмы
Политика, Владимир Зеленский, костюмы
17:15 09.12.2024 (обновлено: 17:18 09.12.2024)
 
"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского

Пользователи соцсети обвинили Зеленского в непристойном позерстве

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В соцсети X обрушились на Владимира Зеленского с обвинениями в непристойном и крайне неуместном позерстве за наряд, в котором глава киевского режима явил себя миру в Елисейском дворце в Париже на встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский прибыл на дворцовое мероприятие в черной кофте, отдаленно напоминающей элемент тактической формы, и повседневных брюках, напоминающих что угодно, кроме того, что должно украшать нижнюю часть тела главы европейского государства на встрече с лидерами западного мира.
Негодование пользователя с ником Ross Bolla достигло физиологического уровня: "Меня уже тошнит от этого парня, изображает из себя генерала или что-то в этом роде. Надень костюм".
Пользователь Irriatatedbyalot, в свою очередь, попытался просветить главу киевского режима на предмет элементарного этикета: "Тебе трудно время от времени надевать костюм? Называется "уважение".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе оценили дерзкий ответ Зеленского Трампу
Вчера, 16:42
В том же ключе выступил Lynne: "Прояви хоть немного уважения. Надень костюм".
А у комментатора с ником KellyJo инфантильный подход Зеленского к своим нарядам вызвал грусть и подозрение в присвоении мировых богатств: "Печально, что Зеленский не может одеваться как взрослый человек, имея миллиарды долларов, которые дал ему мир".
Со своей стороны Thus Nelda выразил крайнюю озабоченность скудностью гардероба Зеленского: "Неужели у тебя на самом деле нет никакой одежды, которая подошла бы для таких случаев?"
Ранее экс-советник Трампа Роджер Стоун обвинил Зеленского в ходе встречи в Париже ни много ни мало в неуважении к американскому народу.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийкостюмы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала