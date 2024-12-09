https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853443013.html

"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского

"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского - 09.12.2024, ПРАЙМ

"Тошнит от него". На Западе оценили непристойное позерство Зеленского

В соцсети X обрушились на Владимира Зеленского с обвинениями в непристойном и крайне неуместном позерстве за наряд, в котором глава киевского режима явил себя... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T17:15+0300

2024-12-09T17:15+0300

2024-12-09T17:18+0300

политика

владимир зеленский

костюмы

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В соцсети X обрушились на Владимира Зеленского с обвинениями в непристойном и крайне неуместном позерстве за наряд, в котором глава киевского режима явил себя миру в Елисейском дворце в Париже на встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский прибыл на дворцовое мероприятие в черной кофте, отдаленно напоминающей элемент тактической формы, и повседневных брюках, напоминающих что угодно, кроме того, что должно украшать нижнюю часть тела главы европейского государства на встрече с лидерами западного мира.Негодование пользователя с ником Ross Bolla достигло физиологического уровня: "Меня уже тошнит от этого парня, изображает из себя генерала или что-то в этом роде. Надень костюм".Пользователь Irriatatedbyalot, в свою очередь, попытался просветить главу киевского режима на предмет элементарного этикета: "Тебе трудно время от времени надевать костюм? Называется "уважение".В том же ключе выступил Lynne: "Прояви хоть немного уважения. Надень костюм".А у комментатора с ником KellyJo инфантильный подход Зеленского к своим нарядам вызвал грусть и подозрение в присвоении мировых богатств: "Печально, что Зеленский не может одеваться как взрослый человек, имея миллиарды долларов, которые дал ему мир".Со своей стороны Thus Nelda выразил крайнюю озабоченность скудностью гардероба Зеленского: "Неужели у тебя на самом деле нет никакой одежды, которая подошла бы для таких случаев?"Ранее экс-советник Трампа Роджер Стоун обвинил Зеленского в ходе встречи в Париже ни много ни мало в неуважении к американскому народу.

https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853425027.html

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владимир зеленский, костюмы