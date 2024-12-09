https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853445626.html

Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже

Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже - 09.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже

Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T19:05+0300

2024-12-09T19:05+0300

2024-12-09T19:08+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном заморозку конфликта на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua"."Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили", - передает слова главы киевского режима издание. Вместе с тем Зеленский, как указывает "Страна.ua", заявил, что Украина "больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны", а также подчеркнул, что "дипломатическое окончание войны" поможет сохранить много жизней.Два дня назад Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Как сообщало информагентство France-Presse, эта встреча продлилась лишь 35 минут.

https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html

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владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон