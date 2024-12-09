Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853445626.html
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже - 09.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже
Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T19:05+0300
2024-12-09T19:08+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном заморозку конфликта на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua"."Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили", - передает слова главы киевского режима издание. Вместе с тем Зеленский, как указывает "Страна.ua", заявил, что Украина "больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны", а также подчеркнул, что "дипломатическое окончание войны" поможет сохранить много жизней.Два дня назад Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Как сообщало информагентство France-Presse, эта встреча продлилась лишь 35 минут.
https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
19:05 09.12.2024 (обновлено: 19:08 09.12.2024)
 
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже

Зеленский утверждает, что обсудил заморозку конфликта с Макроном и Трампом

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном заморозку конфликта на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили", - передает слова главы киевского режима издание.
Вместе с тем Зеленский, как указывает "Страна.ua", заявил, что Украина "больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны", а также подчеркнул, что "дипломатическое окончание войны" поможет сохранить много жизней.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
Зеленский хочет "заключить сделку", заявил Трамп
Вчера, 11:06
Два дня назад Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Как сообщало информагентство France-Presse, эта встреча продлилась лишь 35 минут.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала