https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853445626.html
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже - 09.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже
Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T19:05+0300
2024-12-09T19:05+0300
2024-12-09T19:08+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном заморозку конфликта на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua"."Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили", - передает слова главы киевского режима издание. Вместе с тем Зеленский, как указывает "Страна.ua", заявил, что Украина "больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны", а также подчеркнул, что "дипломатическое окончание войны" поможет сохранить много жизней.Два дня назад Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Как сообщало информагентство France-Presse, эта встреча продлилась лишь 35 минут.
https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Зеленский раскрыл содержание переговоров с Трампом и Макроном в Париже
Зеленский утверждает, что обсудил заморозку конфликта с Макроном и Трампом
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский заявил, что обсудил на недавней встрече в Елисейском дворце с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном заморозку конфликта на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua
".
"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили", - передает слова главы киевского режима издание.
Вместе с тем Зеленский, как указывает "Страна.ua", заявил, что Украина "больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны", а также подчеркнул, что "дипломатическое окончание войны" поможет сохранить много жизней.
Зеленский хочет "заключить сделку", заявил Трамп
Два дня назад Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Как сообщало информагентство France-Presse, эта встреча продлилась лишь 35 минут.