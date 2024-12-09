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Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T21:16+0300
2024-12-09T21:17+0300
политика
илон маск
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента США Дональда Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Как ранее передавало украинское информагентство УНИАН, Зеленский заявил о намерении обсудить по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также о том, что бессмысленно обсуждать это с Трампом, поскольку тот еще официально не вступил в должность президента, и от него зависит решение такого рода вопросов.Маск отреагировал на опубликованное в принадлежащей ему социальной сети X видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.
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илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
21:16 09.12.2024 (обновлено: 21:17 09.12.2024)
 
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО

Слова Зеленского о Трампе и членстве Украины в НАТО вызвали недоумение у Маска

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента США Дональда Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО.
Как ранее передавало украинское информагентство УНИАН, Зеленский заявил о намерении обсудить по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также о том, что бессмысленно обсуждать это с Трампом, поскольку тот еще официально не вступил в должность президента, и от него зависит решение такого рода вопросов.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
3 декабря, 21:43
Маск отреагировал на опубликованное в принадлежащей ему социальной сети X видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.
 
ПолитикаИлон МаскВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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