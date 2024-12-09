https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853447435.html
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T21:16+0300
2024-12-09T21:16+0300
2024-12-09T21:17+0300
политика
илон маск
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента США Дональда Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Как ранее передавало украинское информагентство УНИАН, Зеленский заявил о намерении обсудить по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также о том, что бессмысленно обсуждать это с Трампом, поскольку тот еще официально не вступил в должность президента, и от него зависит решение такого рода вопросов.Маск отреагировал на опубликованное в принадлежащей ему социальной сети X видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.
https://1prime.ru/20241203/mask-853301741.html
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илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Слова Зеленского о Трампе и членстве Украины в НАТО вызвали недоумение у Маска
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента США Дональда Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО.
Как ранее передавало украинское информагентство УНИАН, Зеленский заявил о намерении обсудить по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также о том, что бессмысленно обсуждать это с Трампом, поскольку тот еще официально не вступил в должность президента, и от него зависит решение такого рода вопросов.
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Маск отреагировал на опубликованное в принадлежащей ему социальной сети X видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.