https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853447435.html

Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО

Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО - 09.12.2024, ПРАЙМ

Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО

Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T21:16+0300

2024-12-09T21:16+0300

2024-12-09T21:17+0300

политика

илон маск

владимир зеленский

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о том, что от избранного президента США Дональда Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Как ранее передавало украинское информагентство УНИАН, Зеленский заявил о намерении обсудить по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также о том, что бессмысленно обсуждать это с Трампом, поскольку тот еще официально не вступил в должность президента, и от него зависит решение такого рода вопросов.Маск отреагировал на опубликованное в принадлежащей ему социальной сети X видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.

https://1prime.ru/20241203/mask-853301741.html

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илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, нато