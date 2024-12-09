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В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья
В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья
В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, предусматривающие для россиян семидневную "заморозку" денежных средств, полученных в результате... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T10:27+0300
2024-12-09T11:32+0300
россия
рынок недвижимости
госдума
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, предусматривающие для россиян семидневную "заморозку" денежных средств, полученных в результате продажи жилья. С соответствующим письмом, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. "Предлагаю &lt;...&gt; рассмотреть возможность изменений в законодательство, предусматривающих введение периода "заморозки" средств граждан, полученных в результате продажи жилой недвижимости, на семь календарных дней, без возможности снятия наличных или перечисления их, но с возможностью оплаты за их счет кредитов в кредитных организациях, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам", - указывается в письме. В нем отмечается, что мера предложена в целях противодействия мошенническим схемам, когда собственника недвижимости убеждают принять участие в какой-либо полицейской операции, продать недвижимость и перечислить после этого деньги "сотрудникам МВД или ФСБ". "В итоге таких действий граждане лишаются жилья и денег, полученных за него. Также страдают покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, а просто покупали квартиру или дом. Но для вселения в купленное жилье им нужно судиться с таким продавцом, который, конечно же, оспаривает сделку, так как находился под влиянием обмана", - добавляется в письме. В нем уточняется, что обман обнаруживается на стадии, когда покупатель хочет вселиться в новое жилье и просит продавца освободить помещение. Причем обычно передача недвижимости при свободной продаже происходит в срок до одной недели после регистрации перехода прав собственности и получения денег продавцом. "Соответственно, если продавец недвижимости, попавший под влияние, после получения денег не сможет ими распоряжаться для снятия и/или любых переводов (в том числе самому себе) хотя бы на одну неделю, то обман будет раскрыт до перевода денежных средств мошеннику, Так как в эту неделю покупатель уже заявит свои требования по передаче ему квартиры/дома и станет очевидно, что продавец реально не планировал совершать продажу", - поясняется в письме. Как рассказала РИА Недвижимость Светлана Разворотнева, мошенники стараются действовать как можно быстрее. "Перевели деньги, сняли их, прислали курьера, он забрал, увез – ищи его, свищи. Если факт передачи квартиры, факт вселения в квартиру будет раньше факта передачи денег, тогда мы, наверное, процентов на 90 эту процедуру остановим", - добавила она. Она отметила, что сегодня мошенники стараются максимально уйти в наличные расчеты, так как банки при подозрении, что деньги уходят на сомнительные счета, начинают блокировать перевод. "Это просто заморозка. В течение семи дней средства, которые поступили на этот счет, не могут быть переведены, за исключением некоторых случаев: оплаты коммунальных платежей, алиментов и других. То же самое с банковскими ячейками. Естественно, это ответственность банков, поэтому и пишем Эльвире Набиуллиной", - заключила она.
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россия, рынок недвижимости, госдума
РОССИЯ, рынок недвижимости, Госдума
10:27 09.12.2024 (обновлено: 11:32 09.12.2024)
 
В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья

В Госдуме предложили "заморозить" на семь дней средства от продажи жилья

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, предусматривающие для россиян семидневную "заморозку" денежных средств, полученных в результате продажи жилья.
С соответствующим письмом, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
"Предлагаю <...> рассмотреть возможность изменений в законодательство, предусматривающих введение периода "заморозки" средств граждан, полученных в результате продажи жилой недвижимости, на семь календарных дней, без возможности снятия наличных или перечисления их, но с возможностью оплаты за их счет кредитов в кредитных организациях, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам", - указывается в письме.
В нем отмечается, что мера предложена в целях противодействия мошенническим схемам, когда собственника недвижимости убеждают принять участие в какой-либо полицейской операции, продать недвижимость и перечислить после этого деньги "сотрудникам МВД или ФСБ".
"В итоге таких действий граждане лишаются жилья и денег, полученных за него. Также страдают покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, а просто покупали квартиру или дом. Но для вселения в купленное жилье им нужно судиться с таким продавцом, который, конечно же, оспаривает сделку, так как находился под влиянием обмана", - добавляется в письме.
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В нем уточняется, что обман обнаруживается на стадии, когда покупатель хочет вселиться в новое жилье и просит продавца освободить помещение. Причем обычно передача недвижимости при свободной продаже происходит в срок до одной недели после регистрации перехода прав собственности и получения денег продавцом.
"Соответственно, если продавец недвижимости, попавший под влияние, после получения денег не сможет ими распоряжаться для снятия и/или любых переводов (в том числе самому себе) хотя бы на одну неделю, то обман будет раскрыт до перевода денежных средств мошеннику, Так как в эту неделю покупатель уже заявит свои требования по передаче ему квартиры/дома и станет очевидно, что продавец реально не планировал совершать продажу", - поясняется в письме.
Как рассказала РИА Недвижимость Светлана Разворотнева, мошенники стараются действовать как можно быстрее.
"Перевели деньги, сняли их, прислали курьера, он забрал, увез – ищи его, свищи. Если факт передачи квартиры, факт вселения в квартиру будет раньше факта передачи денег, тогда мы, наверное, процентов на 90 эту процедуру остановим", - добавила она.
Она отметила, что сегодня мошенники стараются максимально уйти в наличные расчеты, так как банки при подозрении, что деньги уходят на сомнительные счета, начинают блокировать перевод.
"Это просто заморозка. В течение семи дней средства, которые поступили на этот счет, не могут быть переведены, за исключением некоторых случаев: оплаты коммунальных платежей, алиментов и других. То же самое с банковскими ячейками. Естественно, это ответственность банков, поэтому и пишем Эльвире Набиуллиной", - заключила она.
 
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