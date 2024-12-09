https://1prime.ru/20241209/zhile-853433436.html

В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья

В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья - 09.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили "замораживать" средства от продажи жилья

В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, предусматривающие для россиян семидневную "заморозку" денежных средств, полученных в результате... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:27+0300

2024-12-09T10:27+0300

2024-12-09T11:32+0300

россия

рынок недвижимости

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/58/842525872_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_330174284c6a882e2a3f46f6b2a9e98a.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, предусматривающие для россиян семидневную "заморозку" денежных средств, полученных в результате продажи жилья. С соответствующим письмом, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. "Предлагаю <...> рассмотреть возможность изменений в законодательство, предусматривающих введение периода "заморозки" средств граждан, полученных в результате продажи жилой недвижимости, на семь календарных дней, без возможности снятия наличных или перечисления их, но с возможностью оплаты за их счет кредитов в кредитных организациях, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам", - указывается в письме. В нем отмечается, что мера предложена в целях противодействия мошенническим схемам, когда собственника недвижимости убеждают принять участие в какой-либо полицейской операции, продать недвижимость и перечислить после этого деньги "сотрудникам МВД или ФСБ". "В итоге таких действий граждане лишаются жилья и денег, полученных за него. Также страдают покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, а просто покупали квартиру или дом. Но для вселения в купленное жилье им нужно судиться с таким продавцом, который, конечно же, оспаривает сделку, так как находился под влиянием обмана", - добавляется в письме. В нем уточняется, что обман обнаруживается на стадии, когда покупатель хочет вселиться в новое жилье и просит продавца освободить помещение. Причем обычно передача недвижимости при свободной продаже происходит в срок до одной недели после регистрации перехода прав собственности и получения денег продавцом. "Соответственно, если продавец недвижимости, попавший под влияние, после получения денег не сможет ими распоряжаться для снятия и/или любых переводов (в том числе самому себе) хотя бы на одну неделю, то обман будет раскрыт до перевода денежных средств мошеннику, Так как в эту неделю покупатель уже заявит свои требования по передаче ему квартиры/дома и станет очевидно, что продавец реально не планировал совершать продажу", - поясняется в письме. Как рассказала РИА Недвижимость Светлана Разворотнева, мошенники стараются действовать как можно быстрее. "Перевели деньги, сняли их, прислали курьера, он забрал, увез – ищи его, свищи. Если факт передачи квартиры, факт вселения в квартиру будет раньше факта передачи денег, тогда мы, наверное, процентов на 90 эту процедуру остановим", - добавила она. Она отметила, что сегодня мошенники стараются максимально уйти в наличные расчеты, так как банки при подозрении, что деньги уходят на сомнительные счета, начинают блокировать перевод. "Это просто заморозка. В течение семи дней средства, которые поступили на этот счет, не могут быть переведены, за исключением некоторых случаев: оплаты коммунальных платежей, алиментов и других. То же самое с банковскими ячейками. Естественно, это ответственность банков, поэтому и пишем Эльвире Набиуллиной", - заключила она.

https://1prime.ru/20241128/rubl-853165060.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, госдума