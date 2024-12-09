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Золото прибавляет в цене

Золото прибавляет в цене - 09.12.2024, ПРАЙМ

Золото прибавляет в цене

Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник вечером, приблизилась к отметке в 2700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T19:22+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник вечером, приблизилась к отметке в 2700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 33,36 доллара, или на 1,25%, до 2 692,96 доллара за тройскую унцию, ранее в понедельник металл дорожал до 2 699,91 доллара. Мартовский фьючерс на серебро на 18.47 мск дорожал на 3,94%, до 32,833 доллара за унцию. На этой неделе трейдеры находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в среду. Согласно прогнозам, годовая инфляция по итогам ноября в стране ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее. Статистика может повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, отражается на динамике котировок золота. По данным CME Group, 89% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5%.

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