https://1prime.ru/20241210/-boeing-853477420.html

У Boeing обвалились заказы на лайнеры

У Boeing обвалились заказы на лайнеры - 10.12.2024, ПРАЙМ

У Boeing обвалились заказы на лайнеры

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в ноябре получил 49 заказов на самолеты,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T20:02+0300

2024-12-10T20:02+0300

2024-12-10T20:02+0300

экономика

boeing

заказы

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в ноябре получил 49 заказов на самолеты, что на 22% меньше показателя октября, следует из релиза компании. Всего за январь-ноябрь компания получила 427 заказов. В ноябре Boeing поставил 13 самолетов против 14 самолетов месяцем ранее. С начала года компания поставила 318 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://1prime.ru/20241112/boeing-852777378.html

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boeing, заказы