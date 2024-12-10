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У Boeing обвалились заказы на лайнеры
У Boeing обвалились заказы на лайнеры - 10.12.2024, ПРАЙМ
У Boeing обвалились заказы на лайнеры
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в ноябре получил 49 заказов на самолеты,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:02+0300
2024-12-10T20:02+0300
2024-12-10T20:02+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в ноябре получил 49 заказов на самолеты, что на 22% меньше показателя октября, следует из релиза компании. Всего за январь-ноябрь компания получила 427 заказов. В ноябре Boeing поставил 13 самолетов против 14 самолетов месяцем ранее. С начала года компания поставила 318 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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boeing, заказы
Экономика, Boeing, заказы
У Boeing обвалились заказы на лайнеры
Заказы Boeing в ноябре сократились на 22% к октябрю - до 49 лайнеров
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в ноябре получил 49 заказов на самолеты, что на 22% меньше показателя октября, следует из релиза компании.
Всего за январь-ноябрь компания получила 427 заказов.
В ноябре Boeing поставил 13 самолетов против 14 самолетов месяцем ранее. С начала года компания поставила 318 самолетов.
Заказы Boeing в октябре снизились на три процента к сентябрю
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.