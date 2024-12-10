https://1prime.ru/20241210/abkhaziya-853464603.html
Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России
Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России
Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:41+0300
2024-12-10T12:41+0300
2024-12-10T12:41+0300
россия
абхазия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как темы вот этого документа, который был подготовлен и реакция Абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Социальные выплаты, которые ранее осуществляла Россия, были приостановлены с 1 сентября. В это же время, чтобы сэкономить электроэнергию, был введен режим веерных отключений на 4 часа в день. Ежедневно Абхазии требуется 15 миллионов рублей на покрытие дефицита энергии, но эти деньги не были учтены в бюджете на 2024 год.9 декабря и.о. премьера республики Валерий Бганба рассказал об отправленном российскому правительству обращении с просьбой выделить финансовую помощь
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россия, абхазия, дмитрий песков
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России
Песков: РФ продолжит обсуждать с Абхазией темы соцобеспечения жителей республики
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как темы вот этого документа, который был подготовлен и реакция Абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Социальные выплаты, которые ранее осуществляла Россия, были приостановлены с 1 сентября. В это же время, чтобы сэкономить электроэнергию, был введен режим веерных отключений на 4 часа в день. Ежедневно Абхазии требуется 15 миллионов рублей на покрытие дефицита энергии, но эти деньги не были учтены в бюджете на 2024 год.
9 декабря и.о. премьера республики Валерий Бганба рассказал об отправленном российскому правительству обращении с просьбой выделить финансовую помощь
В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России