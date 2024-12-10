https://1prime.ru/20241210/abkhaziya-853464603.html

Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России

Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России - 10.12.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о соцобеспечении жителей Абхазии со стороны России

Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T12:41+0300

2024-12-10T12:41+0300

2024-12-10T12:41+0300

россия

абхазия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как темы вот этого документа, который был подготовлен и реакция Абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Социальные выплаты, которые ранее осуществляла Россия, были приостановлены с 1 сентября. В это же время, чтобы сэкономить электроэнергию, был введен режим веерных отключений на 4 часа в день. Ежедневно Абхазии требуется 15 миллионов рублей на покрытие дефицита энергии, но эти деньги не были учтены в бюджете на 2024 год.9 декабря и.о. премьера республики Валерий Бганба рассказал об отправленном российскому правительству обращении с просьбой выделить финансовую помощь

https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853385846.html

абхазия

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россия, абхазия, дмитрий песков