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В ЦБ РФ сообщили о замедлении экономической активности в России

В ЦБ РФ сообщили о замедлении экономической активности в России - 10.12.2024, ПРАЙМ

В ЦБ РФ сообщили о замедлении экономической активности в России

Тренд на постепенное замедление экономической активности в IV квартале продолжился, судя по оперативным данным за октябрь-ноябрь, считают аналитики Банка... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T20:12+0300

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экономическая активность

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Тренд на постепенное замедление экономической активности в IV квартале продолжился, судя по оперативным данным за октябрь-ноябрь, считают аналитики Банка России. Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Судя по оперативным данным за октябрь-ноябрь, тренд на постепенное замедление активности в 4-м квартале продолжился", - говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". "В 3-м квартале годовой рост экономической активности замедлился до 3,15 с 4,1% в 2-м квартале. Это означает, что квартальный рост понизился до 0,4% к/к SA (с поправкой на сезонность - ред.) c 0,6% к/к SA во 2-м квартале, на что указывала и оперативная статистика", - указывают аналитики. Также отмечается, что конъюнктурные опросы в совокупности указывают на то, что уровень оптимизма компаний снизился по сравнению с предыдущими кварталами в условиях кадрового дефицита и ускорения роста издержек. Потребительский спрос, отмечают аналитики, остается на повышенном уровне, несмотря на охлаждение потребительского кредитования. В октябре уровень потребления снизился до среднего уровня 3-го квартала после сильного скачка в сентябре, вызванного всплеском спроса на автомобили. При этом в статистике повседневных трат выраженного замедления в ноябре не наблюдается.

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экономическая активность, россия